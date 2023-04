Nintendo cita a Discord mientras busca un filtrador de Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Han pasado unos meses desde que se filtraron imágenes de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, y desde Nintendo han citado a Discord en su búsqueda por identificar al filtrador.

Según se ha dado a conocer, un abogado que presentan a Nintendo of America, presentó una solicitud para citar por DMCA el pasado 7 de abril. En este apuntan al libro de arte filtrado y piden a Discord que de a conocer la identidad del usuario.

Cabe recordar que las imágenes el usuario los compartió a través del Discord de Zelda: Tears of the Kingdom.

Ante esto, desde Nintendo han pedido nombres, dirección, números de teléfono y correo electrónicos que estén vinculados a la cuenta, con el fin de poder identificar al usuario que según apuntan ha borrado su cuenta.

De acuerdo a lo que mencionan, los equipos legales de Nintendo y Discord ya habían conversado, luego de que Nintendo presentará quejas solicitando que se retiraran las imágenes filtradas.

El hecho de que Nintendo intente encontrar a la persona y tomar las acciones legales correspondientes es algo bastante normal, ya que la compañía es conocida por tomar acciones legales ante infracciones de Derecho de Autor.