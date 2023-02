Nintendo confirmó que no participará en la E3 de este año: “No encajaba en nuestros planes”

Nintendo ratificó una información que se había revelado a inicios de este año y es que no participará de la próxima edición de la Electronic Entertainment Expo (E3).

Mediante un comunicado recogido por The Verge , la compañía japonesa explicó que no será parte de la E3 2023 ya que el evento que se celebrará en junio no calzaba en sus planes.

“Abordamos nuestra participación en cualquier evento caso por caso y siempre estamos considerando varias formas de interactuar con nuestros fanáticos”, dijo Nintendo. “Dado que el show E3 de este año no encajaba en nuestros planes, hemos tomado la decisión de no participar. Sin embargo, hemos sido y seguimos siendo un firme partidario de la ESA y el E3″.

Nintendo no será la única compañía grande que no participará de la E3 ya que previamente también se había indicado que ni Sony ni Microsoft participarán del evento. En ese sentido, aunque compañías como Ubisoft y Konami planean ser parte de la cita, la ausencia de las empresas tras las consolas más importantes del mercado sin duda es un golpe para la convención que este año se realizará entre el 13 y el 16 de junio.