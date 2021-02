Nintendo dejará el soporte de 3DS y 3DS XL en Japón

Nintendo anuncio durante la jornada de este jueves que dejará de dar soporte a la 3DS y 3DS XL en Japón, esto a partir del 31 de marzo dada la dificultad que existe para encontrar los repuestos necesarios para realizar las reparaciones.

Cabe recordar que la 3DS fue lanzada en Japón en 2011, y un año más tarde llegó la Nintendo 3DS XL, una versión más grande de la misma, y que en el país asiático fue conocida como ‘LL’.

Esto era esperable dado que en septiembre pasado desde Nintendo anunciaron que dejarían de fabricar la familia de portátiles 3DS, incluyendo las ya mencionadas y la New Nintendo 3DS, New 3DS XL, 2DS y 2DS XL.

En el caso del cese de soporte, esto sólo afectará a las (CTR-001) y 3DS XL (SPR-001), y no a la New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS Xl, Nintendo 2DS y New Nintendo 2DS XL.