No sería solo Loki: Kevin Feige tanteó que la serie del villano mostraría nuevas versiones de otros personajes

Desde que el Multiverso fue mencionado en el marco de la presentación de Mysterio en Spider-Man: Far From Home, los fanáticos del MCU se han preguntando cuándo y cómo se comenzará a explorar ese aspecto de las producciones de Marvel Studios.

Pero aunque la respuesta más evidente a esas dudas sería Doctor Strange in the Multiverse of Madness, finalmente la serie de Loki se consolidará la producción dará el puntapié inicial al tratamiento del Multiverso en esta franquicia de superhéroes.

Así, aunque no quiso confirmar si Loki estará relacionada con Doctor Strange 2 u otros proyectos, en una entrevista con EW el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, no solo ratificó que la serie protagonizada por Tom Hiddleston abordará el tema del Multiverso, sino que también anticipó que podría mostrar a distintas versiones de ese y otros personajes del MCU.

“Parte de la diversión del Multiverso y jugar con el tiempo es ver otras versiones de los personajes, y otras versiones del personaje principal en particular”, señaló Feige.

Por supuesto, la idea de que Loki mostrará a otras versiones del personaje titular no es nueva. De hecho, es algo que el propio Hiddleston ya había adelantado. No obstante, resulta curioso que Feige mencione a otros personajes aunque aún es muy pronto para saber qué tipo de figuras podrían aparecer y cómo se relacionarán con la serie.

En ese sentido, es importante recordar que Loki abordará temas como el flujo del tiempo y la realidad. Todo con The Time Variance Authority (TVA) como una organización clave detrás de las andanzas del hermano de Thor.

“(La inclusión de la TVA) fue muy emocionante porque en las otras películas siempre había algo en Loki que estaba muy controlado. Parecía saber exactamente cuáles eran las cartas en su mano y cómo iba a jugarlas. Y Loki contra la TVA es Loki fuera de control de inmediato, y en un entorno en el que está completamente atrasado, fuera de su zona de confort, desestabilizado y actuando mal”, anticipó Hiddleston.

Loki se estrenará este 7 de junio en Disney Plus.