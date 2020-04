Un nuevo tráiler anuncia que Artemis Fowl llegará el 12 de junio a Disney Plus

Debido a la contingencia mundial provocada por el nuevo coronaviurs, Disney ha tenido que reagendar el estreno de varias películas que pretendían llegar al cine durante los próximos meses.

Así, el estudio no solo optó por aplazar la presentación de las próximas películas de Marvel Studios y producciones como Jungle Cruise, sino que también decidió que su adaptación de Artemis Fowl finalmente no podría llegar al cine y tendría que estrenarse directamente en su streaming, Disney Plus.

En ese minuto, el estudio no fijó una fecha concreta para el debut de Artemis Fowl en Disney Plus, sin embargo, ahora y de la mano de un nuevo tráiler, la compañía estableció que la película dirigida por Kenneth Branagh (Thor) debutará el 12 de junio en el servicio de streaming.

Puedes ver el nuevo tráiler a continuación:

El estreno de Artemis Fowl originalmente estaba programado para agosto de 2019. No obstante, el año pasado Disney optó por postergar el debut de la película hasta mayo de este año. Un estreno que finalmente no se pudo cumplir debido a la contingencia provocada por el nuevo coronavirus.

Pero aunque parece que la espera para ver la propuesta de Artemis Fowl solo se sigue alargando, un mes más antes de su estreno parece poco considerando que la adaptación de las novelas de Eoin Colfer lleva 19 años en desarrollo.

Artemis Fowl se estrenará el 12 de junio en Disney Plus, un streaming que aún no está disponible en América Latina.