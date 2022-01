Nuevamente se retrasa Life is Strange: Remastered Collection para Nintendo Switch

La colección de juegos realizada por Dontnod Entertainment que reúne Max y Chloe en el primer Life is Strange y en su precuela Life is Strange: Before the Storm con su contenido deluxe y gráficos remasterizados ha sido retrasada por segunda vez en Nintendo Switch.

Originalmente, el lanzamiento de Life is Strange: Remastered Collection fue anunciado para septiembre del 2021, dos semanas después de la llegada de Life is Strange: True Colors. Sin embargo, el editor de Square Enix tomó la decisión de aplazar el juego hasta el 2022 debido a “los continuos desafíos de la pandemia mundial”, dejando el estreno para el 1 de febrero.

Pero para tristeza de los fanáticos de Nintendo, la colección remasterizada ahora no llegará a principios de febrero para la consola híbrida, siendo la única entre las consolas de PlayStation, Xbox, PC y Stadia que no recibirá el juego en la fecha original.

“La colección seguirá llegando a Google Stadia, PlayStation, Xbox y PC el 1 de febrero como se anunció anteriormente”, declara la cuenta de Twitter de Life is Strange. “Sin embargo, lamentamos compartir que las versiones de los juegos para Nintendo Switch se han retrasado un poco y necesitarán un poco de más tiempo hasta que estén listas, por lo que se lanzarán más adelante este año”.

Life is Strange: Remastered Collection promete traer mejoras en el aspecto visual para sus personajes y entornos, así como también en el motor y en la iluminación. En el caso del Life is Strange original, tendrá animaciones faciales capturadas en movimiento. Por su parte, Before the Storm viene con todo su contenido deluxe incluyendo una variedad de vestuarios y el episodio de reunión de Chloe-Max Farewell.