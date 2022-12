Nuevas misiones y viejos conocidos marcan al tráiler para la segunda temporada de The Bad Batch

Disney Plus finalmente lanzó un nuevo vistazo para la segunda temporada de The Bad Batch. Este tráiler no solo nos revela en qué estará la Fuerza Clon 99 en esta nueva tanda de episodios, sino que también tantea que en los próximos capítulos The Bad Batch reforzará aún más sus conexiones con el resto de Star Wars.

Después de todo, en este nuevo adelanto no solo podemos ver al Emperador, sino que también aparecen caras conocidas como Rex, Cody e incluso Bail Organa.

Sin más preámbulos, pueden ver el tráiler para el regreso de The Bad Batch aquí:

“Cuando se abre la nueva temporada, han pasado meses desde los eventos en Kamino, y Bad Batch continúa su viaje navegando por el Imperio después de la caída de la República. Se cruzarán en el camino de amigos y enemigos, tanto nuevos como familiares, mientras emprenden una variedad de emocionantes misiones de mercenarios que los llevarán a nuevos lugares inesperados y peligrosos”, dice la sinopsis.

La segunda temporada de The Bad Batch se estrenara el 4 de enero de 2023 en Disney Plus.