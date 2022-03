Obi-Wan Kenobi mostraría una faceta distinta de Darth Vader

Uno de los primeros datos que se reveló sobre la serie de Obi-Wan Kenobi fue que esta apuesta sería ambientada entre los eventos de Revenge of the Sith y A New Hope. En ese sentido, siempre ha estado claro que ese programa podrá explorar el camino que el personaje titular recorrió para transformarse del valiente Jedi de las precuelas en el ermitaño Ben Kenobi de la película original de Star Wars.

Sin embargo, según Deborah Chow, la ambientación de esta nueva serie de la franquicia espacial también servirá para abordar otro período más o menos inexplorado de Darth Vader en las producciones live-action de Star Wars. Después de todo, aunque en los cómics se ha explicado qué hizo Anakin tras la instalación del Imperio y obviamente el personaje apareció en el final de Rogue One además de figurar en parte de Rebels, la responsable de Obi-Wan Kenobi sostiene que esta serie mostrará una versión del Señor de los Sith que todavía no se consolida como el antagonista e la cinta de 1977.

Durante una entrevista con EW, Deborah Chow abordó la incorporación de Vader a la serie y, después de sostener que todo se dio por la historia que se quería contar sobre Kenobi, la directora apuntó a la caracterización del personaje.

“Para nosotros, es muy similar (a Obi-Wan) en el sentido de que está entre estas dos trilogías. Así que todavía no es el Vader de A New Hope, ¿sabes a lo que me refiero?”, dijo Chow. “Así que estamos con el personaje en medio de este período. Ya es Vader, obviamente, pero es un Vader que no está tan completamente formado como A New Hope”.

Obi-Wan Kenobi se estrenará el 25 de mayo y contará con el regreso de Hayden Christensen como Vader.