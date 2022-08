Orgynizer es un juego que consiste en organizar orgías y donará todas sus ganancias a la organización Planned Parenthood

En medio de toda la controversia que se generó por la reciente derogación del derecho al aborto en Estados Unidos, un particular videojuego quiere ayudar a la causa de Planned Parenthood, una organización sin fines de lucro dedicada a la educación sexual y servicios de salud reproductiva, incluyendo el acceso al aborto.

Se trata de Orgynizer un título desarrollado por el estudio independiente Lizard Factory de Dinamarca y que invitará a los jugadores a organizar una orgía.

Pese a que su premisa puede invitarnos a pensar que la propuesta de Orgynizer será bastante gráfica, sus desarrolladores sostienen que este título no tendrá contenido explícito o pornográfico y solo abordará temas sexuales.

De hecho, en la página de Steam se sostiene que el título es un “juego de acertijos no pornográfico, positivo sobre el sexo y sobre cómo organizar las mejores y más satisfactorias fiestas swinger.El juego no contiene contenido pornográfico real. Si bien el tema es sexual, no puedes ‘ver’ nada con clasificación X. Si buscas ese tipo de cosas, este juego no es para ti”.

Pero quizás lo más llamativo sobre Orgynizer es que, según reporta Kotaku e indica la propia página en Steam del juego, este título donará todas sus ganancias a Planned Parenthood, la mencionada organización estadounidense sin fines de lucro.

Orgynizer será lanzado “pronto” a través de Steam.