Pac-Man tiene una canción oficial por su 42° aniversario

Este domingo desde Bandai Namco han dado a conocer una nueva canción oficial de Pac-Man por el 42° aniversario del videojuego.

La canción tiene por nombre “We Are Pac-Man”, y es interpretada por Kaho Kidoguchi, a la vez que fue escrita por Yoshihito Yano de Bandai Namco Studios Inc. y Kazuhito Udetsu de Bandai Namco Entertainment Inc.

Pac-Man se lanzó en mayo de 1980, y con motivo de la celebración es que también se anunció que el juego tendrá una colaboración con Fortnite a partir del próximo 2 de junio. Junto con esto, es que también se anunció PAC-MAN MUSEUM+ una colección de juegos que llegará a Xbox One, PS4, Nintendo Switch y PC.

Cabe recordar, que más recientemente la franquicia lanzó Pac-Man 99, un juego gratuito para Nintendo Switch, en el cual se enfrentan múltiples jugadores en un título estilo battle royale.