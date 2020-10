Para Josh Brolin interpretar a Cable en Deadpool 2 “fue más una transacción comercial” que dar vida a Thanos en el MCU

Josh Brolin ha participado en dos populares franquicias de películas de superhéroes: Deadpool y el universo de Marvel Studios. En las películas del mercenario interpretado por Ryan Reynolds, Brolin apareció en la segunda entrega como Cable, mientras que en el MCU fue una pieza clave de Avengers: Infninty War y Avengers: Endagme como el malvado Thanos.

Pero aunque por ahora el futuro del actor en esos roles está marcado por la incertidumbre, Brolin aprovechó una reciente entrevista con el podcast Team Deakins (vía Indie Wire)para reflexionar sobre su trabajo en ambos roles.

Ante todo, Brolin manifestó que aparentemente quedó muy satisfecho con su experiencia como el Titán Loco ya que pudo recurrir a diferentes referencias para interpretar a Thanos. Algo que a su juicio solo se potenció por el proceso de captura de movimiento que permitió dar vida al villano.

“Cuanto más lo veía, más me daba cuenta de que era un tipo real”, señaló Brolin. “Este no es un gran tipo morado, es un tipo con interior, células y sentimientos. Luego se volvió divertido. Para mí, fue como ir a hacer un teatro de caja negra de los setenta en Nueva York. Recurres totalmente a tu imaginación. Es absolutamente conductual, incluso más que otras películas”.

No obstante, mientras el actor gozó de su trabajo como Thanos, dar vida a Cable fue un poco más complicado.

De acuerdo a Brolin, mientras en las películas de los Vengadores gozaba de una aparente libertad, en Deadpool 2 estaba más limitado.

“Deadpool fue difícil”, señaló Brolin. “Aunque fue divertido, fue más difícil. Eso fue más una transacción comercial, fue más: ‘Necesitamos hacer esto así’, que no me sentí así con Avengers. Con esos directores, ellos constantemente regresaban y hacían referencia a Scarface o Dog Day Afternoon. Ya fuera una manipulación o no, sabían qué tirar para convertirlo en algo inspirado”.

La franquicia de Deadpool pasó a manos de Marvel Studios tras la fusión entre Fox y Disney por lo que mientras la historia de Thanos aparentemente está finalizada en el MCU, por ahora no está claro qué pasará a futuro con Wade Wilson y compañía.