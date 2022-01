“Parece que consiguió dirigir un Endgame después de todo”: Ray Fisher respondió a las nuevas declaraciones de Joss Whedon sobre lo que pasó en las refilmaciones de Justice League

Ray Fisher ya habló sobre la reciente entrevista donde Joss Whedon abordó su trabajo en las refilmaciones de Justice League.

Como les contamos durante la mañana de este lunes, New York Magazine publicó una conversación con Whedon donde el director no solo habló de las acusaciones sobre su comportamiento en el desarrollo de Buffy The Vampire Slayer, sino que también abordó los testimonios en su contra en el contexto de las refilmaciones de Justice League.

En ese sentido, además de argumentar que sus problemas con Gal Gadot habrían sido por un tema de idioma, Whedon intentó bajarle el perfil a las repetidas declaraciones de Ray Fisher en su contra y, además de indicar que eliminó las escenas de Cyborg de la versión cinematográfica de Justice League porque el actor no hizo bien su trabajo y aquella trama no tenía sentido, el director de The Avengers acusó que las acusaciones del actor “no son ciertas ni merecen ser discutidas”.

Por supuesto, Fisher no quedó indiferente antes esas palabras y a través de su cuenta se refirió brevemente al tema.

“Parece que Joss Whedon consiguió dirigir un Endgame después de todo”, escribió Fisher haciendo referencia a que el director de The Avengers y Avengers: Age of Ultron dejó Marvel Studios antes de hacerse cargo de la tercera y cuarta película de Los Vengadores como se planificó en un minuto.

“En lugar de abordar todas las mentiras y bufonadas de hoy, celebraré el legado del Reverendo Dr. Martin Luther King Jr”, añadió. “Mañana el trabajo continúa”.

En su publicación sobre Whedon desde New York Magazine dijeron que trataron de contactarse con Fisher para el artículo pero él no quiso participar. No obstante, Gal Gadot habló con ese medio vía correo electrónico y aseguró que su conflicto con el director no fue un mal entendido como él aseguró.