Peter Dinklage será parte de la nueva película del Vengador Tóxico

Legendary continúa avanzando en el desarrollo de su nueva película del Vengador Tóxico y, más de un año después de que se revelara que Macon Blair (I Don’t Feel at Home in This World Anymore) estará a cargo de este reinicio cinematográfico, se anunció que Peter Dinklage será parte de la cinta.

De acuerdo a Variety, el actor de Game of Thrones protagonizará de la nueva película del Vengador Tóxico como Melvin, el sujeto que eventualmente se transforma en Toxie, el superhéroe al centro de esta historia.

La película original del Vengador Tóxico se estrenó en 1984 y pese a su acotado presupuesto dio pie a varias secuelas a raíz de la historia de un adolescente que cae en un barril de desechos tóxicos y se transforma en un horrible mutante que eventualmente comienza a operar como superhéroe y vengarse de quienes lo trataron mal.

Pero esta nueva película se presentará como una “reinvención contemporánea” de aquella historia y, de acuerdo a Deadline, mostrará a“un hombre común que es empujado a una tina de desechos tóxicos y se transforma en un monstruo mutante que debe pasar de ser un marginado rechazado a un héroe desvalido mientras corre para salvar a su hijo, sus amigos y su comunidad de las fuerzas de la corrupción y la codicia”

La nueva película del Vengador Tóxico aún no tiene una fecha de estreno, pero contará con Lloyd Kaufman y Michael Herz, quienes estuvieron involucrados en la película original de Troma Entertainment, como productores.