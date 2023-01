Pokémon: Mysti y Brock regresan para los últimos episodios de Ash

La aventura de Ash se acerca a su fin, y es que el próximo 13 de enero comenzará Pokémon: Aim to Be a Pokémon Master, la mini serie de 11 episodios que le pondrá un fin a su aventura y de la cual se han dado a conocer los primeros detalles.

Según se ha informado, la serie traerá de regreso a algunos personajes de temporadas anteriores, entre estos, los primeros compañeros que tuvo Ash en su aventura, Mysti y Brock.

De acuerdo a lo que se ha detallado, será en el segundo episodio en donde Ash se reunirá con Misty para ir de pesca, mientras que en el tercero se reunirá con Brock.

Pokémon: Aim to Be a Pokémon Master, además contará con el opening original de la serie en japonés “Mezase Pokémon Master”, canción que tendrá un remix para esta última aventura bajo el nombre de “Mezase Pokemon Master -with my friends-”, y que se puede escuchar en el tráiler de la serie.