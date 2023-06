Primeras reacciones de Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One la catalogan como una de las mejores películas de acción del año

Las primeras reacciones de Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One han salido a la luz catalogando a la película como uno de los mejores filmes de acción del año y una de las mejores de la franquicia.

Cabe recordar que Dead Reckoning estará dividida en dos partes, y es dirigida por Christopher McQuarrie, quien viene trabajando en la franquicia desde Rogue Nation en 2015.

Los comentarios junto con destacar las escenas de acción también alaban al elenco, el cual junto con Tom Cruise cuenta con Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Cary Elwes, Shea Whigham, Simon Pegg, Ving Rhames, Indira Varma, Esai Morales, Mark Gatiss y Rob Delaney, entre otros. Y gran parte de ellos aparecen en el siguiente tráiler.

Acá algunos de los comentarios:

“Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno es fantástica. Dinamita, historia oportuna. Excelentes nuevos personajes. Gran variedad de acción y una pieza final que se ubica entre los 2 y 3 mejores de todos los tiempos para la franquicia”.

“Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno es increíble. La película de 2h30 min más rápida que he visto en mucho tiempo. Una de las mejores películas que he visto este año y Tom Cruise lo ha vuelto a hacer. Exige ser vista en la pantalla más grande. No puedo recomendar esta película lo suficiente”.

“Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno es otra ganadora de la franquicia. Una vez más, el nivel de la producción está por los cielos con algunas de las escenas más definidas y emocionantes fotografiadas de manera que realmente te hacen sentir como si estuvieras en medio de la acción. El énfasis en capturar cosas en la cámara hace una GRAN diferencia, y puedes sentirlo”.

“Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno es una película de acción impecablemente que no deja de entretener. Cada secuencia de acción es larga, loca e intensa. La historia es grande y extensa, pero me gusta cómo se sintió completa y te dejó deseando lo que sigue”.

“Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno es la mejor película del año! Tom Cruise lo ha vuelto a hacer! ¡Acción asombrosa, apuestas altas y un tercer acto trepidante que te tendrá al borde de tu asiento! ¡Tom Cruise está mejor que nunca y Hayley Atwell es increíble!”

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno llegará a los cines el 14 de julio de 2023 en Estados Unidos. Mientras que la segunda parte tiene programado su estreno para junio de 2024.