Productor anticipó que el título de Doctor Strange 2 tendría varias interpretaciones para el Multiverso de la locura

Desde que se reveló que el título de la segunda película en solitario de Stephen Strange sería Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange en el Multiverso de la Locura en español) se han multiplicado las teorías y especulaciones respecto a cómo Marvel Studios podría honrar aquella denominación.

Pero aunque los adelantos de Doctor Strange 2 ya han anticipado que la locura multiversal tendrá que ver con variantes de los personajes (y probablemente algunos cameos), un productor remarcó que el título de lo nuevo de Marvel Studios no tendría un solo significado.

En una entrevista con la revista D23 de Disney (vía Comicbook) el productor Richie Palmer indicó que la película dirigida por Sam Raimi (Spider-Man, Evil Dead) interpretará de varias formas al título de “Multiverse of Madness”.

“Honramos cada definición de la palabra ‘madness’ (‘locura’) en esta película”, dijo Palmer. “Por ejemplo, no es solo la locura de cómo se vería, se sentiría o sonaría un universo alternativo. Cuando ves que hay infinitas versiones de ti mismo en infinitos universos y eres una persona diferente en esas diferentes facetas de te elevas a la cima”.

“Tal vez Stephen conozca a algunos de estos tipos y se pregunte: ‘Oh, ¿soy capaz de lo que es capaz esa persona? ¿Son capaces de lo que yo soy capaz’ Y eso puede ser enloquecedor”, añadió. “Ver otras versiones de ti mismo tomar decisiones que tú no tomarías puede, para bien o para mal, puede enloquecerte, ya sea en el caso de Doctor Strange, Wanda o para cualquiera de nuestros personajes. A veces, los monstruos más aterradores son los que habitan dentro de nosotros. Y con el Multiverso, tal vez algunas versiones de nosotros sean más monstruosas que otras”.

Hasta ahora está confirmado que Doctor Strange in the Multiverse of Madness contará al menos con tres versiones del héroe titular que incluyen al Stephen que conocemos en la historia principal del MCU, Strange Supreme, la variante que protagonizó un episodio de What If...?; y Defender Strange, otra variante que aparece con un look poco favorable para Benedict Cumberbatch en el tráiler más reciente. Todo mientras que aunque hay un poco menos de claridad, en el caso de Wanda se sospecha que veremos al menos dos versiones del personaje.

En ese sentido, mientras obviamente las expectativas en torno a los cameos no desaparecerán, parece que la idea de la “locura” en la secuela de Doctor Strange también tendrá un factor psicológico en algunos de los viejos conocidos del MCU.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará en mayo.