Productor de Iron Man reveló una escena eliminada de la película que Marvel Studios se negaría a lanzar

A estas alturas Iron Man es una de las películas que mejor conocen los fanáticos del MCU. Después de todo esa cinta de 2008 fue la que impulsó a la franquicia con el debut del Tony Stark de Robert Downey Jr. y su escena post-créditos con Nick Fury.

Pero aunque es fácil imaginar que la mayoría del metraje relevante de Iron Man se ha mostrado durante los últimos años, recientemente un productor de la película contó que hay una escena eliminada que aún no vería la luz.

En una entrevista con el portal ScreenRant el productor Jeremy Latcham aseguró que Iron Man incluía toda una trama con Tony Stark robando piezas de una lavandería mientras estaba secuestrado por los Diez Anillos. No obstante, esas escenas se habrían eliminado por su mala calidad y Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, no pretendería lanzarlas en algún momento.

“Todavía hay tres o cuatro escenas eliminadas de (Iron Man) que no creo que se publiquen nunca porque eran muy malas. Recuerdo que Kevin (Feige) me dijo en 2012, cuando yo estaba como, ‘¿Deberíamos lanzar las escenas eliminadas de Abu lavando ropa?’ Y Kevin dijo: ‘No. Nunca podemos sacar a Abu lavando ropa. La gente sabrá que no sabemos lo que estamos haciendo. Será vergonzoso si ven estas escenas’. Pero había un argumento completo en Iron Man donde Tony Stark estaba lavando la ropa y no creo que (esas escenas) hayan salido nunca”, contó Latcham.

“Alguien debería investigarlo, pero no creo que hayan sido vistas nunca. Tony está lavando ropa para los captores, pero en realidad está rompiendo la lavadora y robándole partes para construir el traje Mark 1. Es muy absurdo. Es salvaje”, añadió.

Cuando finalizó la “Saga del infinito”, Disney lanzó un box set especial del MCU que reveló más escenas descartadas de varias películas, por lo que aunque el lanzamiento de este material de Iron Man no estaba en los planes de Feige en 2012, quizás ese metraje pueda formar parte de alguna recopilación futura de la franquicia.