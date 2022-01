Productora aseguró que Idris Elba “ha sido parte de la conversación” para elegir al próximo James Bond

Desde que se comenzó a hablar sobre la despedida de Daniel Craig del papel de James Bond el nombre de Idris Elba ha figurado en el listado de actores que algunos fanáticos creen que podrían asumir el papel de 007.

Y aunque hasta ahora los responsables de la franquicia James Bond no han tomado una decisión sobre quién tendrá la misión de reemplazar a Daniel Craig como el icónico espía, parece que los productores de la franquicia de 007 tampoco quieren ignorar la potencial opción de Idris Elba.

Después de todo, en una reciente conversación con The Deadline Podcast la productora Barbara Broccoli comentó que Idris Elba “ha sido parte de la conversación” sobre el futuro de Bond.

“Conocemos a Idris, soy amiga suya y es un actor magnífico”, dijo Broccoli cuando se le preguntó si habían tenido conversaciones con el actor. “Y, ya sabes, ha sido parte de la conversación, pero siempre es difícil tener una conversación cuando tienes a alguien en el asiento”.

En diversas oportunidades Broccoli ha indicado que no quisieron dedicarse a la búsqueda del próximo James Bond mientras Craig todavía tenía pendiente su última entrega como el espía, No Time to Die. En ese sentido, ahora la productora remarcó que aunque habrían hablado sobre Elba todo es preliminar.

“Creo que hemos decidido que hasta que No Time to Die haya terminado y Daniel haya podido... bueno, todos podamos saborear y cosechar los beneficios del maravilloso mandato de Daniel, no vamos a pensar en o hablar sobre cualquier otra persona, actores para interpretar el papel, o argumentos, o cualquier cosa realmente. Solo queremos vivir el momento, el presente”, sentenció.

No Time to Die se estrenó en septiembre del año pasado por lo que tarde o temprano los responsables de la saga tendrán que abocarse a la búsqueda del nuevo 007.