¿Quién es el wookiee que apareció en el segundo episodio de The Book of Boba Fett?

[Esta nota contiene spoilers de “The Tribes of Tatooine”, el segundo episodio de la primera temporada de The Book of Boba Fett]

Mientras The Mandalorian se encargó de llevar al terreno de las producciones live-action de Star Wars a personajes como Ahsoka Tano, en su segundo episodio The Book of Boba Fett introdujo a ese tipo de apuestas a un personaje conocido para los seguidores de los cómics de la franquicia espacial.

En el contexto de “The Tribes of Tatooine”, el segundo episodio de The Book of Boba Fett, el cazarrecompensas titular experimentó una confrontación con un par de gemelos Hutt que reclamaron por su nuevo dominio del territorio que alguna vez manejó Jabba.

Pero como buenos Hutt los gemelos no estaban listos para pelear mano a mano con Boba Fett y llevaron a un aliado para luchar contra el cazarrecompensas y aquel wookiee era nada más ni nada menos que Black Krrsantan.

Black Krrsantan es un personaje que debutó en los cómics de Star Wars en el contexto del primer número de la serie regular de Darth Vader escrita por Kieron Gillen e ilustrada por Salvador Larroca.

Concretamente Black Krrsantan se presentó como uno de los cazarrecompensas que Jabba le ofreció a Darth Vader para completar un par de trabajos secretos. Así, mientras Vader mandó a Boba Fett a buscar a Luke Skywalker, el Sith ordenó que Black Krrsantan persiguiera a un integrante del Imperio que estaba tramando algo con Palpatine.

Darth Vader (2015) #1

De ahí en más Black Krrsantan continuó su aparición en los cómics y, aparte de encontrarse con Luke, Han y Leia, peleó con Chewbacca.

Pero quizás el mayor desarrollo de la historia de Black Krrsantan se dio de la mano de las aventuras de Doctora Aphra ya que tras conocerse en las páginas del cómic de Darth Vader, el wookiee acompañó a la arqueóloga en varias aventuras de su título en solitario y se convirtió en uno de sus principales asociados.

Doctor Aphra (2016) #1

De hecho, mientras ya hay quienes especulan (sin muchas bases concretas) que la aparición de Black Krrsantan podría llevar al esperado debut de Doctora Aphra en el terreno de las producciones live-action de Star Wars, cabe señalar que el wookiee tiene una conexión importante con otra producción que está desarrollando Lucasfilm: Obi-Wan Kenobi.

Después de todo, antes de todos los eventos de la trilogía original de Star Wars, Jabba contrató a Black Krrsantan para que lidiara con Obi-Wan tras su intervención en la sequía que estaba enfrentando Tatooine y en ese contexto, el wookiee no solo peleó con Kenobi, sino que también estuvo frente a frente con Owen Lars y Luke.

Por lo tanto, aunque no está claro qué hará la serie de Obi-Wan Kenobi respecto aquel arco de los cómics que es conocido como “From the Journals of Obi-Wan Kenobi”, hay que tener en cuenta que durante la estadía del Jedi en Tatooine él también forjó una historia con Black Krrsantan.

Star Wars (2015) #20

Si bien en los cómics se ha establecido un buen trecho de la historia de Black Krrsantan contemplando desde su exilio de Kashyyyk hasta el período que pasó luchando en una brutal arena, claramente hay espacio para que el personaje siga creciendo en el terreno de live-action. No obstante, Lucasfilm todavía no delimita sus planes al respecto y por ahora solo queda esperar a que el próximo episodio de The Book of Boba Fett se presente durante el próximo miércoles.