¿Realmente termina Ted Lasso?: Apple juega al misterio

Todas las pistas apuntan al silbato final, pero Apple TV+ aún sigue sin anunciar oficialmente el final de la serie Ted Lasso.

En la antesala del estreno del último episodio de la tercera temporada, la cuenta oficial habló como el DT de Richmond para afrontar su “último partido”.

“Hace unos años me subí a un avión con el entrenador Beard rumbo a un pequeño pueblo de Londres”, reflexionó el “personaje” en Twitter. “Esta noche jugamos nuestro partido final. Es como lo que digo de las películas de David Lynch. No puedo decirte lo que está pasando, pero estoy seguro de que no quiero que termine”, finalizó.

En ese escenario, el protagonista, co-creador y productor ejecutivo de la serie, el actor Jason Sudeikis, ha afirmado públicamente que la tercera temporada marca “el final de esta historia que queríamos contar”.

Pero el comunicado oficial que envió Apple a la prensa solo define al episodio como “el final de la temporada”.

“El episodio final de la tercera temporada del fenómeno de éxito mundial de Apple “Ted Lasso” se estrena este miércoles 31 de mayo. Los fans de todo el mundo pueden comenzar a ver el muy esperado nuevo episodio cuando se estrene a nivel mundial el martes 30 de mayo a las 9:00 p.m. (hora del Pacífico). / 12:00 a. m. hora del este”, indica la información oficial.

En todo ese escenario, la especulación en torno al final ya abordado que uno de los caminos sería generar algún tipo de spin-off para Richmond o que, simplemente, una cuarta temporada ya está contemplada y su anuncio sorpresa se dará a conocer después del estreno del episodio.