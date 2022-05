Return to Monkey Island dejará en el pasado la apariencia retro de la saga

El creador de Return to Monkey Island, Ron Gilbert ha dado a conocer que la próxima entrega de la saga dejará atrás la apariencia retro que han tenido los diferentes juegos.

A través de una publicación en su sitio web, este dio a conocer que para la secuela se tomará un nuevo rumbo en la apariencia del juego. “Cuando Dave [Grossman] y yo empezamos a hacer una lluvia de ideas sobre Return to Monkey Island, hablamos sobre pixel art, pero no se sentía bien. No queríamos hacer un juego retro”, apuntó.

Según agregó al respecto, “Monkey Island 1 y 2 no eran juegos de pixel art. Eran juegos que usaban tecnología y arte de última generación”, explicando que “si me hubiera quedado y hecho Monkey Island 3, no se habría visto como Monkey Island 2. Habríamos seguido avanzando”.

Gilbert finalmente mencionó que no quería que sólo fuera un juego retro, y que se apunta a “seguir avanzando en Monkey Island porque es interesante, divertido y emocionante”.