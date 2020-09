Review | Battletoads: Pimple, Rash y Zitz regresan con todo

Han pasado casi 30 años desde que fue lanzado el primer juego de Battletoads, y la saga busca regresar a su antigua gloria y majestad con un nuevo título que busca aprovechar los puntos que lo volvieron un éxito en los 90′ como su acción y humor, a la vez que lo adapta a los tiempos actuales.

Battletoads (2020), desarrollado por DLALA y Rare, trae de regreso a Pimple, Rash y Zitz, en un juego que busca homenajear las glorias pasadas, a la vez que reconoce que ya estamos en otros tiempos, y que para muchas de las nuevas generaciones probablemente este trío de sapos resulte desconocido, es así como Battletoads juega con esta misma premisa en su historia, la cual apunta a que los tres personajes estuvieron encerrados por más de 20 años en una simulación en un bunker, y al salir al mundo real ya nadie los conoce.

La trama desde su comienzo deja claro el tono del juego, el foco es el humor, y aunque cuenta con una historia que se va desarrollando de buena manera, los chistes no paran en ningún momento. En cada una de las cinemáticas, e incluso en la jugabilidad de algunos niveles no faltará la dosis de humor. Si este humor constante -incluso derribando la cuarta pared- provoca risas o llega a aburrir, sin duda queda a cada uno, pero como ya te mencionamos, este un juego que ni él se toma lo suficientemente en serio.

Un ejemplo de esto es que tras ser liberados del búnker un nivel será solamente el desempeñar los aburridos trabajos que consiguieron Pimple, Rash y Zitz en este mundo donde ya no son los héroes que solían ser, y donde derechamente nadie los conoce. Es así como Pimple termina como masajista, Rash como asistente de una persona famosa y Zitz consigue un trabajo de oficina, los cuales pronto quedan en el pasado para saltar una vez más a la aventura, esta vez para recobrar la fama perdida.

Battletoads (2020), no teme ir más allá, arriesgarse, tomar nuevos rumbos y en esta ocasión los sapos en un giro inesperado unen fuerzas con su gran rival, la Reina Oscura, quien también ha sido relegada a un segundo plano en este mundo dominado por los Topians.

En 30 años los gráficos de los videojuegos sin duda han cambiado y Battletoads lo sabe bien, por eso el juego cuenta con un estilo que fácilmente podría confundirse con algún dibujo animado actual. Coloridos escenarios y constantes escenas animadas de las conversaciones de los sapos le dan vida a este juego.

De igual forma los enemigos son muy diversos, de diferentes estilos, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades, lo que hace que tengamos que estar atento a todos los que aparecen en el escenario desde el primer instante para reconocer sus habilidades y pensar rápido como enfrentarlos, y es que incluso algunos ataques afectan el escenario lo que hace que hasta el más mínimo detalle deba ser considerado.

Un ejemplo de esto son los ataques eléctricos los cuales si el escenario tiene una superficie líquida transmitirá la electricidad por lo que tendrás que fijarte bien donde te paras.

Quizás un elemento que marcó al juego en sus inicios fue su dificultad, y en esta ocasión también se busca replicar, con un mediano grado de éxito, ya que para esto el juego opta por lanzarte tantos enemigos como sea posible en cada escenario sin importar si estas jugando sólo o con amigos -Battletoads 2020 soporta hasta tres jugadores de forma local-. Esto en ocasiones hace que debas rejugar alguna parte varias veces antes de encontrar la manera de derrotar a todos los enemigos sin perder la vida.

De todas formas si juegas sólo, el título permite ir pasando de un personaje a otro, lo que sin duda se siente necesario y vuelve un poco más justo los enfrentamientos.

En cuanto a la jugabilidad, cada uno de los sapo tiene una jugabilidad muy diferente, enfocada en diferentes aspectos como la velocidad y la fuerza, de igual forma cada uno tiene sus propios ataque, con sus clásicas transformaciones para golpear con todo a los rivales. Ataques rápidos, que rompen defensa, atraer a los enemigos usando la lengua, y lanzar goma de mascar son algunos de los elementos que conforman el arsenal de estos sapos.

Algo que falta en este juego es que aunque se puede jugar cooperativo no cuenta con un modo online propio -en Steam se puede usar Remote Play Together- algo que en estos pandemia sin duda se siente bastante necesario dada la imposibilidad de reunirse con otras personas para jugar.

Finalmente sólo queda mencionar que el juego cuenta con una gran diversidad de niveles, varios con una jugabilidad muy distinta lo que hace que no se sienta tan repetitivo, aunque en ocasiones -sobretodo al jugar solo- la gran cantidad de enemigos hace que tengamos que estar una gran cantidad de minutos antes de poder avanzar.

En conclusión...

Battletoads trae un aire fresco a una gran franquicia de los 90′ un beat’em up clásico con altas dosis de humor, y un estilo visual que llama la atención desde un primer instante. De todas formas el juego no teme tomar nuevos rumbos, lo que puede hacer que algunos piensen que “ya no es lo que era”, pero ya estamos en 2020, y hay que aceptar que los tiempos cambian. Finalmente, el juego alcanza su máximo potencial al jugar con amigos, repartiendo golpes de un lado para otro, y compartiendo unas risas.