Review | Digimon Survive: Un juego que no es para todos

Tras una larga espera, y una serie de retrasos finalmente se ha lanzado Digimon Survive, el nuevo videojuego de la popular franquicia de monstruos digitales, la cual nos presenta una nueva aventura con un tono un tanto más oscuro, y una jugabilidad que es una combinación de novela visual con juego táctico.

Lo primero que hay que mencionar sobre este juego, es que el porcentaje entre juego táctico y novela visual no es equitativo, con la gran mayoría del juego inclinándose a lo de ser una novela, es por esto que Digimon Survive -principalmente en sus primeras horas- está enfocado casi en su totalidad en sólo leer los diálogos entre los diferentes personajes, más que cualquier otra cosa.

A lo largo de su gameplay de novela visual, es que podremos ir mejorando las relaciones que tenemos con los diferentes personajes, así como tomar nuestras decisiones en un sistema de karma, el cual se divide en tres aspectos, Moral, Armonía y Colérico. Cada uno de estos afectará los lazos que tenemos con los diferentes Digimon, y por lo tanto en las digievoluciones a las que puedan acceder. Hay que mencionar que cada una de estas, está representada por un color, y se ubican siempre en el mismo lugar al momento de tomar decisiones, por lo que puedes fácilmente inclinar hacia determinado lado la balanza si es que así lo deseas.

Como es de esperar de un juego de Digimon, es que tendremos un equipo conformado por distintos ‘niños elegidos’ acompañados de sus digimon acompañantes, sin embargo, esto no evitará que podamos reclutar otros Digimon para combatir, ya sea a través de la historia, como de los combates libres, que son combates que se pueden tener en determinados momentos y no forman parte de la historia. Estos permiten junto con combatir y ganar experiencia ‘hablar’ con los digimon que encontremos para reclutarlos.

Para poder reclutarlos, es que se tendrán que responder una serie de preguntas, por lo gran parte de esto pasará por saber las respuestas, y luego de unos cuantos combates ya sabrás que responder para poder reclutarlos.

En cuanto al juego táctico, con el sistema de karma y los digimon que reclutamos, es que tenemos un sistema con una gran variedad de personajes, cada uno con sus diferentes tipos de ataque, y estadísticas, lo que puede resultar bastante atractivo al momento de realizar las estrategias.

A esto se suman elementos como el equipo que se puede poner a los monstruos, o incluso la digievolución lo que da a la jugabilidad táctica de Digimon Survive, bastante diversidad. Lamentablemente, su aspecto de juego táctico, está muy lejos de ser perfecto, y presenta una serie de problemas, como el hecho de contar con animaciones poco pulidas, o escenarios que no se destacan en gran mayoría, y los cuales no pasan de ser una cuadrículas sin un mayor atractivo.

Mientras el aspecto táctico se queda un tanto corto, el lado de novela gráfica es sin duda uno de los elementos fuertes de este juego, ya que cuenta con una historia que resulta realmente atractiva, y con un tono más oscuro al cual no estamos del todo acostumbrados al hablar de una franquicia como Digimon. De esta forma, los diferentes personajes cuentan con sus luces y sus sombras, y la trama avanza de buena forma para desarrollar estos aspectos, desde la preocupación por el resto, a la desconfianza.

Pero vamos a la historia de Digimon Survive, el juego nos pone en el control de Takuma, quien va a un campamento escolar junto a otros estudiantes, ocasión en que tras una serie de sucesos se encuentran con unas misteriosas criaturas. Estas criaturas como es de esperar son Digimon, con algunos siendo agresivos hacia ellos, y otros volviéndose sus compañeros de batallas. El juego sigue un ritmo bastante bueno en su trama, y en ocasiones se siente como estar siguiendo un nuevo anime de la serie, en donde tu tomas las decisiones.

Junto con su trama, otro elemento que hay que destacar de este juego, es la música que lo acompaña, la cual se ajusta de forma perfecta a cada uno de los momentos. Esta fue compuesta por Tomoki Miyoshi, quien ya ha trabajado en otros títulos RPG, como lo son Lost Sphear y I Am Setsuna.

En su jugabilidad global, Digimon Survive, divide su desarrollo en diferentes momentos, por un lado tenemos el de novela gráfica, en donde seguimos la historia hablando con los diferentes personajes, para luego pasar a una fase libre, en donde se pueden tener combates para reclutar digimon, o hablar con otros personajes para mejorar la afinidad. Finalmente es que tenemos los combates de historia, lo que nos permite seguir avanzando. Este sistema aunque simple, sirve de buena forma para darle una estructura al juego, y hace que si quieres descansar un tanto del aspecto de novela gráfica, puedas entretenerte con los combates libres -aunque cabe mencionar que estos no son ni por cerca tan divertidos o diversos como los de historia-.

En conclusión…

Digimon Survive es una atractiva historia con un tono más oscuro que otros juegos de la saga. En la misma línea es una excelente novela visual, con un juego táctico que resulta interesante pero le faltó pulir sus animaciones y escenarios. A pesar de esto el juego resulta completamente recomendable para todos aquellos que no tienen problemas con las novelas visuales, y es que este género hay que decirlo, no es para todos, ya que si buscas un juego sólo de acción, o sólo táctico, este no es para ti. De igual forma, si lo que buscas es una copia de Pokémon pero con los monstruos de Digimon, desde ya te decimos que no es lo que encontrarás en esta entrega.