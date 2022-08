Review | One Plus Nord CE2 Lite 5G: Un smartphone con una excelente relación precio calidad

Recientemente ha llegado a Chile el One Plus Nord CE2 Lite 5G, el nuevo teléfono de OnePlus, ahora parte de OPPO, y que presenta un atractivo diseño con unas excelentes prestaciones para su precio, destacando por su pantalla, ideal principalmente para los juegos con una tasa de refresco de 120hz, así como una batería de alta duración.

Comencemos desde el exterior, el One Plus Nord CE2 Lite 5G, viene en un empaque de color negro, bastante atractivo, y dentro de la caja nos encontramos con lo clásico, desde el cargador, que posee carga rápida, un cable USB-C, una carcasa transparente para el móvil, y los manuales habituales que acompañan a los dispositivos móviles.

Diseño

En cuanto al diseño, este cuenta con bordes curvos, lo cual se ha vuelto habitual en los celulares durante los últimos años, así como un módulo alargado en la parte posterior para las diferentes cámaras. El elemento que más destaca en su diseño, es el de su color, con un azul casi celeste degradado, que abarca toda la parte posterior del teléfono. Cabe mencionar que el celular se lanzó en dos colores, por un lado Blue Tide, que es la versión que probamos, y por otro el Black Dusk, el cual cuenta con un acabado en negro mate.

Mientras el botón de encendido se encuentra ubicado en la parte derecha, junto con el sensor de huella digital, en el borde izquierdo se encuentran los botones para controlar el volumen. Ya en la parte inferior nos encontramos con el puerto jack de 3,5 mm para los auriculares, así como un altavoz y la entrada USB-C para cargarlo.

Hay que mencionar que el diseño desde una primera instancia, más allá que por el color no destaca a primera vista, pero de todas formas se siente muy cómodo al tomarlo, con el sensor de huellas digitales funcionando de manera perfecta.

Pantalla

Este smartphone sin duda tiene su punto más fuerte en su pantalla, la cual tiene un tamaño de 6,59 pulgadas con un panel IPS LCD, con una resolución FHD+. Estas características no se pueden comparar con la que puede llega a tener uno de gama alta, pero de todas formas luce bastante bien, con colores vibrantes, sobre todo al momento de jugar diferentes títulos. Junto con todo esto, el aspecto más destacable es la tasa de refresco que tiene el celular, la cual es de 120 Hz, lo que resulta más que ideal para los diferentes juegos, sobre todo si es que los tuyo son los juegos competitivos como League of Legends Wild Rift, Call of Duty: Mobile o aquellos con un atractivo aspecto visual como Genshin Impact o el recientemente lanzado Tower of Fantasy.

Para todos estos juegos, es que el celular de igual forma posee una serie ajustes de desempeño, lo cual permite variar entre tres diferentes modos, el Modo de energía, el cual cuida la batería, pero disminuye aspectos como la calidad de imagen y nitidez, un Modo equilibrado, el cual mejora el desempeño, con un gasto normal de energía, y finalmente el Modo pro Gamer, el cual consume bastante de la batería pero permite jugar al máximo de calidad, eso sí también provoca que se caliente el teléfono. De igual forma cuenta con un Modo Enfoque de juego, el cual permite bloquear notificaciones o llamadas, si es que quieres concentrarte por completo en el juego.

Todos estos modos, son ideales si es te gusta jugar bastante desde el celular, ya que te permite adaptarte a diferentes momentos como cuando tienes poca batería, sin tener que dejar de jugar. De igual la posibilidad de poder desactivar las llamadas o notificaciones mientras juegas se vuelve ideal si es que no quieres distracciones.

En cuanto a los componentes internos, este viene acompañado por un procesador Snapdragon 695 5G de 8 núcleos, 8GB de RAM, así como una memoria interna de 128GB.

De igual forma el celular viene acompañado por una batería de 5.000 mAh, cifra más que considerable, y que permite pasar los días sin ningún temor a que se te acabe la batería a mitad de jornada a pesar de que juegues regularmente o revises constantemente redes sociales. De igual forma, cuenta con carga rápida por lo que aunque se te acabe la batería en pocos minutos ya tendrás la suficiente para seguir jugando, pudiendo alcanzar el 50% de la carga máxima en alrededor de 30 minutos.

Cámaras

Uno de los aspectos que más busca la gente al momento de buscar un celular, es que tengan una buena cámara. En el caso del One Plus Nord CE2 Lite 5G, nos encontramos con una triple cámara, la principal de 64 MP, con una de profundidad y Macro de 2 MP, y una cámara frontal de 16 MP, la cual cuenta con un sistema de estabilización electrónica para aquellos con manos temblorosas al momento de tomar selfies.

Las imágenes que toma este celular son bastante buenas, para el precio que se está pagando con colores brillantes, aunque en ocasiones demasiado saturados. Eso sí, donde se queda corto es al momento de hacer zoom, con un acercamiento de hasta x6 al tomar fotografías, que al ser usado en exterior no logra una calidad decente, y lo vuelve prácticamente inutilizable. En cuanto al modo panorámico y el macro, estos funcionan de forma aceptable y toman fotografías bastante buenas.

El One Plus Nord CE2 Lite 5G, presenta unas prestaciones bastante atractivas, si es que tenemos en cuenta su precio sugerido, que corresponde a $369.990. Lo más atractivo sin duda es su panel de 120hz para jugar videojuegos, así como la duración de su batería. En cuanto a la cámara, se puede considerar dentro de lo decente para un gama media, siendo una excelente opción si se tiene en cuenta el aspecto, precio y calidad.