Review | Ratchet & Clank: Rift Apart llega a PC con una atractiva pero demandante versión

Durante el último tiempo son varios los juegos de PlayStation que han aterrizado en PC, siendo el último de estos Ratchet & Clank: Rift Apart, un juego que se lanzó originalmente en 2021 de forma exclusiva para la última consola de Sony y que ahora llega para disfrute de todos o mejor dicho un grupo determinado de jugadores de PC.

Y es que a diferencia del port de The Last of Us Part 1, que presentó una serie de problemas de rendimiento y que no le hacían justicia al juego original, el de Ratchet & Clank luce y se siente increíble, pero cuenta con un importante problema y es que sus requisitos son bastante altos si es que queremos tener una experiencia del máximo nivel.

En esta aspecto incluso si tienes una tarjeta gráfica Nvidia de la serie 30, es probable que tengas que realizar algunos ajustes en gráficos con el fin de obtener una experiencia atractiva visualmente y esa experiencia ‘Next Gen’.

Dentro de esto, uno de los elementos que llama la atención es que el juego se debe instalar en un disco sólido, idealmente un SSD NVMe, ya que de otra forma el juego sufrirá constantes ralentizaciones y caídas de FPS al momento de tener que cargar las texturas, y es que el juego si tiene algo es cambios rápidos y constantes de escenarios lo que le da un aspecto visual increíble pero a la vez requiere que los diferentes componentes trabajen al máximo.

Dejando de lado los altos componentes es que nos encontramos con un excelente port, el cual luce increíble y resulta muy divertido de jugar, sobre todo si es que no probaste la versión de PlayStation 5 del juego. Ahora en caso de que ya lo jugaras en PS5 es probable que quieras pasar de este juego a menos que tengas un PC realmente potente donde puedas sacarle el máximo partido.

Cabe mencionar que esta versión del juego cuenta con una serie de mejoras para su llegada a PC y es que junto con la posibilidad de modificar en detalle los diferentes aspectos del apartados gráficos, también se suma la compatibilidad con teclado y ratón, algo que resulta bastante atractivo si es que estás acostumbrado a utilizar estos elementos para jugar.

A pesar de esto, hay que recordar que el juego fue desarrollado originalmente para PlayStation 5, consola que tiene entre sus atractivos su control DualSense, por lo que el juego saca mucho provecho de este control, con lo cual gana bastante si es que decides jugar con este conectado a la PC, permitiendo tener una experiencia mucho mejor a si usas el teclado y ratón o un control de otra compañía.

En cuanto al juego propiamente tal, este sigue siendo tan divertido como en su lanzamiento en 2021, un juego de acción/aventura, que se siente ágil y dinámico ideal para todo público, el cual luce increíble tanto en sus cinemáticas como al momento del gameplay.

En conclusión…

Ratchet & Clank: Rift Apart en PC es un excelente port realizado por Nixxes, quienes ya han trabajado en otros ports como el de Marvel’s Spider-Man y Miles Morales. El juego se ve y se siente increíble, siendo quizás el gran pero el que si quieres tener una experiencia visualmente del siguiente nivel necesitas un “PC Master Race”, ya que de otra forma, lo mejor es optar por la versión de PS5.

De todas formas, si quieres darle una prueba al juego, este sin duda te dará bastantes giras de diversión con su jugabilidad e historia.

En caso de que quieras revisar los requisitos del juego lo puedes hacer en el siguiente enlace.