Review | SD Gundam Battle Alliance: Un buen juego para pasar el rato

Gundam es una de las franquicias japonesas más exitosas con millones de fans alrededor del mundo, es por esto no es raro que constantemente reciba nuevas maquetas, series o videojuegos, en este contexto es que recientemente llegó SD Gundam Battle Alliance, un juego desarrollado por ARTDINK y publicado por Bandai Namco, el cual cambia la apariencia de los diferentes robots por un estilo más caricaturesco pero que manteniendo toda la acción que caracteriza a la saga.

Lo primero que hay que mencionar, es que ‘SD’ viene de Super Deformed, dada la apariencia que tienen los mobile suit -nombre que se les conoce a estos robots gigantes en la franquicia- en este videojuego, con cuerpos pequeños y grandes cabezas.

SD Gundam Battle Alliance, nos traslada a un mundo en donde conoceremos diferentes historias que ha tenido la franquicia, puntualmente nos lleva a un mundo llamado G: Universe, en donde la historia oficial de los diferentes Gundam se ha distorsionado y varios mobile suit están apareciendo en historias que no son las suyas. En este contexto, es que nuestra labor es corregir la historia de las diferentes sagas de Gundam.

Hay que mencionar que la historia no es la más atractiva que tiene el universo de Gundam, pero de todas formas resulta una buena excusa para fusionar las diferentes sagas, y así no dejar fuera a ningún mobile suit. Junto con esto, es que al sólo enfocarse en determinados momentos de cada historia, es que se convierte en un recorrido por los puntos más icónicos de cada una de estas, desde las batallas más importantes, a las misiones más recordadas.

El juego para esto, implementa un sistema de misiones agrupados en directorios, y mientras vamos encontrando y reparando rupturas -como son llamadas estas distorsiones en las historias originales- , es que debemos transportarnos a diferentes lugares y universos de Gundam, aunque en ocasiones hay que volver en una o incluso dos veces a determinadas misiones, cambiando sólo algunos aspectos de estas. Esto puede hacer que se vuelva un poco repetitivo, pero dado que estas no son muy largas es que no se vuelve tedioso, y uno avanza con relativa facilidad.

Para las misiones se utilizan equipos de tres mobile suit, el que controlamos y dos compañero, para lo cual podemos utilizar los diferente que hemos ido desbloqueando al avanzar con la historia. Para ir obteniendo más robots es que debemos encontrar unos planos en determinadas misiones, y al tener cierta cantidad, es que se desbloqueará el Gundam, punto a partir del cual lo podremos utilizar o escoger como compañero.

Junto con esto el juego implementa un sistema de niveles, tanto para nuestro personaje y compañeros como para los mobile suits, estos últimos subiendo de nivel sólo a través de créditos, lo que puede volverse un tanto desmotivante si es que estás subiendo de nivel un determinado Gundam y luego quieres cambiar a otro, ya que lo más probable es que esté en nivel 1 y tengas que regresar a misiones pasadas para reunir dinero y poder subirlos al nivel necesario.

En cuanto a la jugabilidad, cada Gundam y mobile suit, cuenta con dos tipos de ataque y un ataque a distancia, además de una serie de ataques especiales que dependen del robot que estemos utilizando. Junto con esto tenemos una gran cantidad de Gundam para escoger, con lo cual la jugabilidad se siente muy variada, con robots de más de una veintena de series, películas u OVAs. Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket, Mobile Suit Gundam Wing, Mobile Suit Gundam SEED,m Mobile Suit Gundam 00, Reconguista in G y Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans, son sólo algunas de las sagas presentes en el juego.

Hay que mencionar que cada misión se siente bastante simple, y se reduce a trasladarse por los diferentes escenarios destruyendo a los robots enemigos, en ocasiones con un jefe final, en combates que resultan bastante atractivos,

y con un avance que se siente bastante bien. Sobre todo al ir probando los diferentes Gundam que vas obteniendo a medida que avanzas, ya que mientras algunos se especializan en el combate cercano, otros apuntan más a los ataques a distancia, o a una combinación entre ambos, por lo que se puede pasar un buen rato probando diferentes opciones y combinaciones de equipo.

También hay determinadas misiones en las que sólo se debe enfrentar a un jefe. Estas batallas presentan mecánicas bastante interesantes, y en ellas debes aprovechar al máximo las diferentes habilidades y capacidades de tu Gundam, para esquivar o protegerte de los ataques, a la vez que utilizas tus diferentes opciones de ataque.

Hay que mencionar que aunque el juego presenta unos robots deformes, los gráficos del lucen increíbles, con cada uno de los mobile suit presentes hechos con un gran número de detalles. De igual forma, cuenta con unas cinemáticas que hacen que se nos olvide que estemos viendo personajes SD, y transportando de buena forma la emoción que se presenta en la serie. Un aspecto que le juega a favor, a esto de crear un ambiente emocionante, es el hecho de poder seleccionar las canciones que sonarán cuando activemos la habilidad especial de nuestro Gundam, para esto es que cuenta con canciones de las bandas sonoras de las diferentes series, así como algunas originales, por lo que puedes combatir al ritmo de tu canción favorita.

En conclusión…

SD Gundam Battle Alliance, es un juego divertido para pasar el rato, cuenta con una gran cantidad de Gundam de diferentes historias, por lo que se vuelve una gran opción para los fanáticos de la franquicia. A pesar de que la trama no es la más atractiva del mundo, el hecho de permitirnos recorrer los momentos más importantes de cada una de las historias, le da un aspecto bastante atractivo. En cuanto a la jugabilidad, esta es rápida y bastante simple, pero no por eso deja de ser divertida, sobre todo en la batalla contra diferentes jefes.