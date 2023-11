Review | Star Ocean The Second Story R: Un remake que vale la pena probar

En 1998 desde Enix -hoy en día Square Enix- lanzaron para PlayStation la segunda entrega de la saga Star Ocean bajo el nombre de Star ocean: The Second Story, los años han pasado y ahora tas más de dos décadas es que el juego regresa con un remake realizado por Gamedrops, el cual mantiene parte de la estética original a la vez que implementa el aclamado 2.5D que combina personajes pixelados en 2D con entornos en tridimensionales.

Star ocean The Second Story R es el nombre de este remake que llega con nuevas mecánicas, a la vez que mantiene la esencia del juego original volviéndose un título imperdible para todos aquellos que disfrutan de los JRPG y no tuvieron la oportunidad de probar el juego original.

Lo primero de lo que hay que hablar de esta nueva versión del juego son sus gráficos y es que una vez más el estilo 2.5D, que se ha destacado en obras como Octopath Traveler, se luce y es que los escenarios en 3D lucen mejor que nunca y al juntarse con los sprites en 2D de los personajes da esa sensación de estar frente a un juego retro, conservando la esencia del título original lanzado para PlayStation.

Hay que mencionar que en un comienzo puede que esta combinación resulte un tanto extraña al explorar las diferentes ciudades y pueblos que presenta el juego, sin embargo luego de un tiempo uno se acostumbra y se logra apreciar lo bien logrado que está este efecto que combina lo retro con lo moderno.

Star Ocean The Second Story R

En cuanto a la historia, The Second Story R nos traslada al año galáctico 366 y nos pone frente a dos posibles protagonistas Claude y Rena, los cuales ven involucradas sus historias en una trama que, dependiendo de cual de los dos escojamos, nos presentará dos perspectivas de la misma historia, pero con ciertos cambios y diferentes aliados que podremos ir reclutando a medida que avanzamos.

Es así como la trama, esta nos relata como Claude termina atrapado en un misterioso planeta donde se encuentra con Rena, quien piensa que se trata del joven mencionado en una antigua profecía. Ambos se ven envueltos en un viaje por salvar el planeta, cada uno con sus propias motivaciones y razones. La historia resulta atractiva ya sea que utilices a Claude o Rena y se desarrolla de buena forma a medida que nos vamos enterando de que es lo que ocurre en este misterioso mundo. Tal como es el sello de la saga Star Ocean, este juego presenta una excelente combinación de ciencia ficción y fantasía, dándole un toque bastante especial sobre todo si tenemos en cuenta que esta fue una de las primeras entregas de la franquicia.

A medida que vayamos avanzando es que los diferentes personajes podrán sostener conversaciones en algo llamado: eventos personales, que corresponden a secuencias que podrán mejorar la relación entre estos y que también influirá en el final que obtendremos.

Con todo esto es que nos encontramos con un juego que una vez finalizado la primera vez nos entrega una gran rejugabilidad de la mano del segundo personaje, y es que aunque a grandes rasgos la historia es la misma, esto permite conocer las diferentes perspectivas de los personajes y sus motivaciones.

Star Ocean The Second Story R

En relación a los combates, nos encontramos con combates en tiempo real donde podremos utilizar ataques o habilidades especiales para acabar con nuestros rivales, así como la posibilidad de esquivar o dar instrucciones a nuestro aliados, todo lo cual vuelve el combate bastante dinámico e interesante. Hay que mencionar que el título se mantiene bastante fiel a la entrega original en lo que respecta al combate, lo cual no está mal, ya que no se sienten del todo fuera de época.

Dado que la mayoría de las veces estaremos enfocados sólo en nuestro personaje, dado que el resto actúa principalmente de forma independiente, es que los combates no resultan difíciles y son bastante simples pero divertidos, siendo combates de alto ritmo donde tendremos que combinar de buena forma nuestros diferentes ataques con los esquives, mientras le sacamos el máximo provecho a las acciones que realizan nuestros compañeros.

Como es de esperar de un JRPG, a raíz de estos combates es que obtendremos experiencia la cual podremos usar en aumentar las diferentes habilidades (llamadas Special Arts o Hechizos en este juego) o especialidades, algo que si utilizamos de buena forma nos darán una enorme ventaja en los combates que tengamos que enfrentar. Estas últimas son una especie de ‘jobs’ para nuestros personajes que nos permitirán acceder a diferentes elementos dándonos un plus extra el cual aunque no es obligatorio entrega una enorme ventaja al momento de jugar.

Star Ocean The Second Story R

Algo que hay que destacar es que el juego tiene una gran cantidad de armas y habilidades que podremos obtener a medida que vamos avanzando, con lo cual las estrategias que se pueden llegar a utilizar en combate son bastante variadas y te mantendrán bastante entretenido mientras piensas cual es la más adecuada para cada momento.

Otro aspecto en donde se destaca Star Ocean The Second Story R es en su música, y es que el título nos presenta una banda sonora remasterizada, con los temas regrabados por el mismo compositor de la entrega original, Motoi Sakuraba, acoplándose de forma perfecta a los diferentes momentos que nos presenta el videojuego.

En conclusión…

Star Ocean The Second Story R es un atractivo remake que todos los fans de los JRPG retro deberían probar. Ya sea que jugaste la entrega original y quieras volver a vivir esta aventura o que nunca tuviste la oportunidad de jugarlo, resulta en un atractivo juego desde un comienzo, el cual resulta ágil y divertido tanto en su trama como su jugabilidad.