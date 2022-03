Review | WWE 2K22, un regreso entretenido desde el abismo

En un juego de lucha libre, tal y como ocurre en la vida real, lo más relevante tiene relación con al fluidez de un combate. Más allá de las características técnicas de un luchador, es la interacción con el rival, la concatenación de llaves y golpes, y las respuestas que se generan entre si, lo que es clave para generar el ritmo, elevar la emoción y entregar, como decían un par de comentaristas hace un par de años, el show de las mil emociones. Hombres por los aires, patadas voladoras, la mejor acción al ras de la lona.

En ese sentido, la saga de la WWE en los videojuegos vio quebrada toda fluidez con su entrega 2K20, cortesía de un gameplay que se negaba a cambios sustancias, a raíz de la condición de entrega anual de la franquicia, y, por sobre todas las cosas, los bugs imperdonables. WWE 2K22, el videojuego disponible a partir de esta jornada en el mercada, soslaya gran parte de esos problemas dejando en claro la relevancia del tiempo en el desarrollo de un videojuego. Más que nunca, se siente el año que se saltaron para remediar los problemas.

Claro que los arreglos no implican que el juego sea perfecto. Es fácil encontrarse con algunos bugs, como por ejemplo que dos luchadores puedan subir por un mismo lado de una escalera o que se muevan a velocidad flash cuando se genera una cancelación de ataque muy cerca de algún objeto, pero nada de eso afecta al propio desarrollo de la experiencia. Más aún, algunas de esas situaciones son propias de un juego de lucha libre en 3D y así lo sabemos quienes disfrutamos del legendario WWF Smackdown! 2 : Know your Role en la primera Playstation y los que hemos seguido a los sucesivos lanzamientos.

En este caso, el trabajo generado por el estudio Visual Concepts entrega una propuesta más pulida de lo habitual, que cuenta con un gigantesco número de personajes, varias modos de juego y una gran variedad de características para hacer prácticamente lo que se quiera. ¿Quieres ser el GM de uno de los programas de la compañía de Vince McMahon? ¿O crear a una nueva superestrella desde cero? Obviamente eso y más se puede desarrollar en un WWE 2K22 que además simplifica bastante las mecánicas de juego.

Tal como ha venido adelantado la compañía 2K, la base del nuevo juego incluye varios modos conocidos que se sienten más pulidos que en otras ocasiones y que inclusive recogieron algunas de las críticas que generó la anterior vilipendiada entrega. Como siempre, todo comienza con una sección para concretar combates de exhibición con libertad absoluta para definir sus reglas.

Luego está el modo Showcase, que permite revivir momentos clásicos de la carrera de Rey Mysterio, comenzando con la clásica pelea contra Eddie Guerrero en el evento Halloween Havoc de la WCW en 1997. Cada pelea está intervenida por transiciones de video de la pelea real y las palabras del propio Rey, quien relata la importancia del combate. Hay múltiples objetivos a conseguir, lo que obviamente permite desbloquear trajes, arenas y nuevos luchadores. Es una buena clase de historia que, además, sirve como un tutorial adicional debido a que cada objetivo es acompañado de los movimientos que se requieren para conseguir el logro.

También está un modo Universe que ahora permite tomar control de un luchador en específico, aunque también se mantiene la habilidad de avanzar por todos los programas de la WWE definiendo carteleras, ganadores y tipos de combate. En su contexto aleatorio, pasan problemas ya habituales en este tipo de juegos, ya que por ejemplo una pelea entre The Miz y Akira Tozawa puede ser el main event de Raw, lo que deja en evidencia que debiese existir una división por clases de los luchadores para este tipo de modos para establecer a los jobbers, midcards y main eventers. Es algo menor, pero fue lo primero que noté en mi avance en el modo.

A los segmentos anteriores se suma el modo GM, que agrega un componente económico para manejar todas las riendas de un programa en específico (NXT, RAW o Smackdown), aunque lamentablemente existen carencias notorias en términos de títulos secundarios o otras posibilidades que debiesen estar presente en el desarrollo de una propuesta de este estilo. Por otro lado, hay un modo llamado My Faction que permite la creación de un stable de personajes e involucra cartas, desafíos y todo un sistema que personalmente prefiero evitar. Lo probé, avancé y lo dejé en preferencia a las otras alternativas.

Finalmente, en MyRise se puede crear a un luchador o luchadora para comenzar desde cero, desde el Performing Center de la compañía, para entrenar, superar desafíos e iniciar la carrera en búsqueda de la consagración como superestrella. Ese segmento del juego está plagado de interacciones que no se pueden saltar, siguiendo esquemas ya reconocibles de los modos de historia de los juegos de 2K, junto a diálogos y algunos diseños de personajes secundarios que dejan bastante que desear. Pero en general es un modo bastante atractivo para todo aquel que quiera crear un personaje desde cero, definiendo sus movimientos, apariencia y personalidad. ¿Cree a un luchador con un GTS de finisher? Sí, cree a un luchador con un GTS de finisher solo para trollear.

A través de todas esas secciones se lleva a cabo lo más relevante, un sistema de juego más simplificado respecto a versiones anteriores, aunque no por ello menos fácil, que permite ejecutar acciones de agarre, combos y llaves de una forma más accesible y menos azarosa. Por ejemplo, ya no hay un medidor de cansancio que establezca la resistencia de un luchador, ni tampoco minijuegos para generar la sucesión de ataques, contraataques o descansos.

En el camino, hay un sistema de contraataque que se define con la presión de los botones en el momento exacto y las llaves se generan de una forma bastante simple, en donde solo hay presionar el botón de agarre y luego seguir la acción con alguno de los dos botones de ataque mientras se mueve el joystiq en una dirección cardinal. Si han jugado un videojuego de lucha libre, reconocerán una base simplificada que provoca una experiencia más arcade que de simulación total y eso realmente se agradece. Inclusive si a veces es demasiado fácil generar un combo breaker.

Asimismo, obviamente hay algunas acciones que requieren un poco más de entrenamiento, como aquellas que se concretan haciendo uso de las cuerdas para saltar (los benditos springboards), pero en general el acercamiento para dominar los controles no es tan complicado como en juegos previos y, más aún, en los momentos iniciales del juego existen múltiples pausas que entregan tutoriales para algunas acciones. Si no tienen idea de lucha libre, este es un juego mucho más accesible.

En ese sentido, WWE 2K22 recupera la simpleza en los videojuegos de lucha libre y le agrega una potencia gráfica muy llamativa, en donde algunas superestrellas son recreadas de forma espectacular con todo y sus respectivas maniobras y técnicas características. De ahí que la parte de espectáculo está absolutamente presente, desde las entradas a las celebraciones de victoria, siguiendo la parte E de la WWE. De hecho, hay muchos elementos entretenidos para que un fanático recree combates, pero también cree locuras como luchas de escalares entre ocho luchadores y combates en jaulas infernales que parecen no tener fin. Es un juego para sacar carcajadas cuando se juega entre varios amigos en una casa.

Eso si, antes de finalizar, hay que hacer mención de un elemento no menor: la importante presencia de luchadores y personalidades que ya han sido despedidos de la WWE, incluyendo a un William Regal, que está como jefe de NXT, y Jeff Hardy, quienes debutaron en las últimas semanas en la AEW. Lo anterior provoca una desfase que no es culpa del estudio desarrollador, pero de todas formas vuelve a remarcar la sombra de decisiones que continuamente merman a la propia empresa de Vince McMahon. Y en un videojuego de lucha libre, en donde los fans toman el control, eso simplemente se convierte en una situación bastante extraña de experimentar.

Pero más allá de ese elemento, WWE 2K22 representa una mejora sustancial tras la batahola que generó la anterior versión. Es un juego mucho más dinámico, con mejores diseños y que, a pesar de contar con algunos errores que se gatillan de vez en cuando, no tiene los errores que llevaron a levantar el puño al aire y reclamar la condena de todos los responsables de WWE 2K20.

No es un imperdible, y hay aún muchos ajustes por mejorar en algunos modos de juego, pero la experiencia en última instancia tiene un montón de puntos a favor. Y más importante, el par de detalles que me hicieron arrugar la nariz, ni siquiera los considero como puntos en contra. Y eso a la larga era lo más importante tras el anterior desastre. Definitivamente esto agarra vuelo como un salto del sapito y no merece terminar en el fondo del abismo rocalloso.

WWE 2K22 se encuentra disponible desde este viernes 11 de marzo.