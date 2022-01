Review | Yoga Tab 13, una tablet con una gran pantalla ideal para jugar, ver streamings y trabajar

Más grande y más potente. Esa es la tendencia que siguen gran parte de las compañías a la hora de lanzar a sus principales tablets. Y eso es precisamente lo que concretó Lenovo durante el último trimestre al presentar a su nuevo equipo: la Yoga Tab 13.

Como el dispositivo más avanzado de la serie de la compañía, la Yoga Tab 13 está pensada para las laboras propias del teletrabajo o la necesidad de entretenimiento en línea en tiempos de pandemia.

Videollamadas, operaciones multitasking, entretenimiento, todo eso y más puede realizar este equipo que cuenta con una pantalla LCD de 13 pulgadas que reproduce contenido 2K y soporta la reproducción de contenido con la tecnología Dolby Visión. Es decir, la experiencia de reproducción es tan buena como puede serlo en un dispositivo móvil de este tipo.

Sumen además un sonido envolvente Dolby Atmos, reproducido en cuatro potentes altavoces JBL, y una capacidad de procesamiento potenciado por un Qualcomm Snapdragon 870 que se la puede con todo lo que le pongan por delante hoy por hoy.

¿Ver Netflix? Pan comido y con la mejor experiencia ante la capacidad de reproducir contenido Dolby. ¿Disfrutar de cualquier videojuego para móviles? No hay problema alguno. ¿Realizar tareas de productividad? Pues el equipo vuela mientras tienes abiertas múltiples aplicaciones al mismo tiempo.

En ese sentido, obviamente lo que más destaca es la pantalla antes mencionada. Esta tablet es lo suficientemente grande como para instalarse como una buena compañera a la hora de reproducir el contenido de tus aplicaciones de streaming favoritas, aunque ciertamente ese mismo tamaño se instala como una pequeña barrera. Es decir, no es como para mantenerla sostenida arriba mientras estás echado en la cama. Al menos a mi no me resultó cómodo. Pero de todas formas, la tablet cuenta con un sistema de soporte de acero inoxidable ideal para poner en una superficie plana, aunque queda bien apoyada si estas acostado y la pones sobre tu piernas.

En todo ese ámbito, quizás el otro elemento destacado tiene relación con la experiencia de juego. Por ejemplo, llevando a cabo sesiones con PUBG Mobile, el popular juego de disparos en modalidad batalla real. No solo esa pesada aplicación corre sin problemas, sino que además el tamaño de pantalla se convierte en una ventaja difícil de soslayar para los otros jugadores que estén con su teléfono móvil. La primera vez que jugué terminé ganando la partida sin problemas.

Antes de terminar, es necesario agregar que el equipo tiene una batería de 10000mAh, lo que está en la línea de funcionamiento de estos equipos, y también cuenta con una opción de que este dispositivo uncione como una doble pantalla, ya que cuenta con un puerto micro-HDMI que permite sacarle el jugo en el aspecto de la productividad al fusionar su funcionamiento junto a un laptop.

El equipo también puede usar el Precision Pen 2, que se vende por separado y está pensada para todos aquellos que requieran de tareas de dibujo y diseño. Pero en mi caso no lo probé, ya que mis habilidades artísticas se reducen a dibujar personas con palitos.

Y, finalmente, a lo que importa: todo lo anterior tiene un costo y actualmente el sitio oficial de Lenovo lista al modelo de esta tablet a partir de los $519.990 pesos chilenos.