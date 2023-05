Revista Shonen Jump estrena un nuevo manga de Boxeo

Durante este fin de semana un nuevo manga comenzó en la revista Weekly Shonen Jump, se trata de un anime basado en Boxeo el cual tiene por nombre Do Retry y es realizado por Jun Kirarazaka.

El manga se encuentra disponible a través de Manga Plus, donde se puede leer su primer episodio, y su sinopsis apunta que...

”Aozora, un huérfano por la guerra que alzará sus puños para proteger a su hermana pequeña” en el Japón de la posguerra. Viz Media describe la historia así: “¡un joven huerfano por la guerra que se rehusa a darse por vencido!”.

Cabe recordar que esta no es la primera obra de Jun Kirarazaka, quien en 2020 publicó Bone Collection en la revista, el cual fue cancelado tras dos volúmenes.

El boxeo no es una temática del todo rara en el mundo del manga, con obras de gran popularidad abordando el deporte, como Ashita no Joe y Hajime no Ippo.