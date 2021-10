El spin-off de Little Big Planet, Sackboy: A Big Adventure, podría llegar a PC, según una reciente información que ha salido a la luz.

La información proviene de la base de datos de Steam, y es que según una publicación en Reddit, el juego fue agregado a esta. A pesar de esto, la lista de Steam no dice directamente que el juego sea Sackboy, aparte de un comentario del personal de SteamDB que menciona la posibilidad, sin embargo, otras pistas en la lista apuntan en la misma dirección.

Según detallan desde la publicación en Reddit, la lista contiene el nombre de depósito “Marmalade Content”, que de acuerdo a la filtración de Nvidia de hace unas semanas, era el nombre clave de Sackboy.

Sackboy: A Big Adventure se lanzó junto con la PS5 en noviembre pasado, y por el momento desde Sony no han entregado pistas de que este sea el próximo juego de PlayStation en llegar a PC. Hay que recordar que en enero próximo llegará God of War, y se sumará de esta forma a juegos como Days Gone y Horizon Zero Dawn.

Sin una confirmación por el momento sólo queda esperar para ver si finalmente la información se confirma.