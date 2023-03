Sam Neill contó que fue diagnosticado con cáncer de sangre en etapa tres, pero ahora está en remisión

Sam Neill, el actor conocido por su papel como el Doctor Alan Grant en las películas de Jurassic Park, reveló que pasó buena parte del año pasado luchando contra el cáncer.

En una conversación con The Guardian a propósito de su nuevo libro, Did I Ever Tell You This?, el actor de 75 años contó que comenzó a trabajar en ese texto después de que en marzo de 2022 fuera diagnosticado con cáncer a la sangre en etapa 3.

Neill llegó a ese diagnóstico después de consultar con doctores tras notar que tenía glándulas abultadas en el cuello durante la promoción de Jurassic World Dominion e inmediatamente inició su tratamiento contra la enfermedad.

“Me encontré sin nada que hacer”, dijo Neill a The Guardian. “Y estoy acostumbrado a trabajar. Me encanta trabajar Me encanta ir a trabajar. Me encanta estar con gente todos los días y disfrutar de la compañía humana y la amistad y todas esas cosas. Y de repente me vi privado de eso. Y pensé, ‘¿qué voy a hacer?’ Nunca tuve la intención de escribir un libro. Pero a medida que continuaba y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad me estaba dando una razón para vivir y me iba a la cama pensando: ‘Mañana escribiré sobre eso... eso me entretendrá'. Un salvavidas de verdad, porque no podría haber pasado por eso sin nada que hacer, ya sabes”.

Neill también conversó sobre su diagnóstico con la BBC desde donde precisan que el actor padece de linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer menos común que se desarrolla en el sistema linfático. Para combatir esa enfermedad el actor de Jurassic Park pasó por una quimioterapia inicial que comenzó a fallar, pero posteriormente inició un tratamiento con “un nuevo medicamento de quimioterapia” que ahora debe recibir mensualmente y con eso el cáncer entró en remisión.

“No tengo miedo de morir. Lo que no quiero hacer es dejar de vivir, porque realmente disfruto vivir”, dijo Neill antes de añadir: “Más que nada, quiero recuperar mi barba. No me gusta el aspecto de mi cara ni un poco”.