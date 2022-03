Samuel L. Jackson expresó su interés por regresar como Mace Windu

Temuera Morrison no sería el único interesado en volver a ver a Mace Windu en las producciones live-action de Star Wars y es que, aunque las cosas no terminaron bien para el jedi en Revenge of the Sith, Samuel L. Jackson también quiere que la franquicia espacial haga de las suyas y recupere a su personaje.

Durante este fin de semana Jackson participó en un evento del podcast Happy Sad Confused y, después de deslizar que Martin Freeman sería parte de la serie de Invasión Secreta, el actor abordó a otra de sus franquicias.

Concretamente, al ser consultado respecto a si existe esperanza para un potencial retorno de Mace Windu, Jackson dijo: “Definitivamente. Hay una gran historia de personas con una mano que regresaron en Star Wars”.

Como recordarán, Mace Windu aparentemente falleció durante un punto clave de la confrontación contra Palpatine en Revenge of the Sith. No obstante, como el mismo actor reconoce, la muerte rara vez es algo definitivo en Star Wars.

En ese sentido, aunque aún no se conoce ningún tipo de plan oficial para continuar con la historia del jedi del lightsaber morado tras las precuelas, Jackson contó que conversó con Bryce Dallas Howard al respecto. Después de todo, ella ha dirigido varios episodios de The Mandalorian y The Book of Boba Fett, dos producciones que han recuperado a varios personajes reconocidos e incluso algunos un poco olvidados de Star Wars.

“La única persona a la que le dije eso sobre regresar fue Bryce Dallas Howard, porque acabo de hacer una película con ella. Y ella dirige episodios de The Mandalorian, entonces, ‘¿Crees que podrías ayudar a un hermano? Me refiero a que te agrado, ¿no?’ Ella dijo: ‘¡Te amo, eres increíble!’ Entonces: ‘Ponme de nuevo ahí... ¡Ponme en entrenamiento, estoy listo!’ Sabes, aprenderé a usar el lightsaber como zurdo. Vamos, ayúdame’”.

Si bien por ahora no hay planes para que Mace Windu retorne (tiempo atrás aparecieron rumores sobre una serie pero nada se habría consolidado), recuerden que Temuera Morrison dijo que le gustaría que el personaje apareciera en la segunda temporada de The Book of Boba Fett.