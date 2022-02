Temuera Morrison quiere que el cazarrecompensas pueda vengarse de Mace Windu en una potencial segunda temporada de The Book of Boba Fett

¿Les gustaría volver a ver a Mace Windu en las producciones de Star Wars? Si bien debido a la conclusión de la historia del personaje en Revenge of the Sith es un poco complejo que ese Jedi pueda retronar en las entregas posteriores a las precuelas, Temuera Morrison también quiere ver más del personaje.

En una entrevista con IMDB el actor que actualmente interpreta a Boba Fett indicó que le gustaría que su personaje pudiese vengares de Windu en una potencial segunda temporada de The Book of Boba Fett.

“Creo que será mejor que le hagamos saber a Jon Favreau (guionista y director de The Mandalorian yThe Book of Boba Fett) que deberíamos tener otra serie, y comenzaré a buscar a Mace”, dijo Morrison. “Le debo mucho por mi papá. Está acabado, está acabado. Le tengo el ojo puesto. De hecho, es el primero de la lista”.

Como recordarán, en el contexto de batalla de Geonosis en Attack of the Clones, Mace Windu decapitó a Jango Fett, el humano que sirvió para crear los clones y era el padre de Boba Fett. En ese sentido, considerando que hasta en los primeros episodios de The Book of Boba Fett se ha remarcado que la muerte de Jango afectó profundamente al cazarrecompensas, una revancha con Mace Windu ciertamente parece lógica.

Pero claro para que eso se haga realidad no solo tendrían que convencer a Samuel L. Jackson de retomar al personaje del lightsaber morado, sino que tendrían que establecer una trama para explicar cómo habría sobrevivido Windu al ataque de Palpatine. Aunque eso evidentemente no es imposible en una saga como Star Wars.

Sin embargo, mientras todo eso está en el terreno de los anhelos, The Book of Boba Fett presentará el que hasta ahora es su último episodio durante este miércoles 9 de febrero mediante Disney Plus.