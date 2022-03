Sea of Thieves tendrá una nueva novela

En 2018, unos meses luego del lanzamiento de Sea of Thieves, el juego de piratas de Rare, es que se lanzó una novela basada en el título la cual fue escrita por Chris Allcock, un veterano de la desarrolladora que ha estado por cerca de dos décadas en esta.

Ahora, el tiempo ha pasado, y desde la cuenta de Twitter de Sea of Thieves han dado a conocer que una segunda novela está en camino, la cual también será escrita por Allcock, y que en esta ocasión seguirá la historia del pirata Capitán Flameheart.

“¡Presentamos la segunda novela oficial de Sea of Thieves, Heart of Fire! Al igual que Athena’s Fortune, esta historia profundizará en un período previamente desconocido de la historia de Sea of Thieves, explorando el ascenso y la caída del villano Capitán Flameheart”, mencionan en la red social.