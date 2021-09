Serie de Life is Strange suma a Shawn Mendes como productor ejecutivo y encargado de la música

En 2016 es que fue anunciado que Life is Stgrange, el popular juego desarrollado por Dontnod Entertainment y publicado por Square Enix, tendría una serie de televisión. El tiempo ha pasado y poco se ha sabido de esta, pero ahora llega nueva información relacionada con la producción.

Desde The Hollywood Reporter, han dado a conocer que el cantante Shawn Mendes se suma como productor ejecutivo de la serie, y además trabajará en la música de esta.

El medio también señala que al proyecto se ha sumado Anonymous Content, marca tras las series True Detective y 13 Reasons Why, entre otras.

Cabe recordar que Life is Strange es un juego episódico que tuvo su primera entrega en enero de 2015, tras su rotundo éxito es que se ha seguido ampliando la franquicia con The awesome adventures of Captain Spirit y Life is Strange 2.