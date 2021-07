Shadow of the Tomb Raider recibe actualización en PS5 para permitir 4k y 60 fps

Shadow of the Tomb Raider, el cierre de la reciente trilogía protagonizada por Lara Croft, ha recibido una nueva actualización de cara a la nueva generación de consolas, y es que según fue dado cuenta el juego se actualizó en PlayStation 5 para permitir una resolución nativa 4k y 60 cuadros por segundo.

Esta nueva actualización corresponde a la 2.01 del juego en la consola de Sony, y según se detalla, añade “Soporte para 4K a alta velocidad de fotogramas en PS5 en modo de alta resolución”.

A pesar de esto, la actualización no ha sido anunciada por Square Enix ni Eidos Montreal, y fue descubierta por los mismos usuarios, quienes lo dieron a conocer a través del foro de ResetEra.

En el caso de Xbox, según dan cuenta a este se le ha sumado la insignia de “Optimizado para Xbox Series X/S”, esto a pesar de que cuenta con la función FPS Boost desde hace un tiempo.

Shadow of the Tomb Raider desarrollado por Eidos Montreal y publicado por Square Enix, se lanzó en septiembre del 2018, y actualmente se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC, así como en las consolas de nueva generación a través de la retrocompatibilidad.