Shazam! Fury of the Gods inicialmente consideró incluir cameos de dos reconocidos héroes de DC

[En esta nota encontrarán spoilers sobre Shazam! Fury of the Gods]

Aunque durante su tiempo de ejecución Shazam! Fury of the Gods cuenta con un par de llamativos cameos, inicialmente la segunda película sobre Billy Batson consideró aún más instancias de ese tipo.

En una entrevista con el portal Comicbook el director de Shazam! Fury of the Gods, David F. Sandberg, reveló que casi al comienzo del desarrollo de la película pensó en incluir una pequeña escena con Superman y Batman.

Aparentemente la escena no habría mostrado a los héroes de cerca, pero habría dado cuenta de que en el mundo de Shazam! Billy Batson y sus hermanos no son los únicos superhéroes.

“Sorteamos un poco (la conexión con el resto del Universo DC) porque tenemos un gran domo alrededor, un gran domo de campo de fuerza alrededor. Robé eso de Los Simpson”, explicó Sandberg. “No, pero al principio pensé que deberíamos tener una escena, al menos en un informe de noticias o algo así, donde se puede ver desde lejos algo como Superman tratando de entrar o Batman parado afuera, golpeando la cúpula o algo así. Eso se dejó caer bastante rápido, porque eso también abre otra lata de gusanos porque entonces realmente empiezas a pensar en eso. Bueno, sí, claramente están aquí, entonces, ¿qué está pasando?”

Sandberg no profundizó en los problemas que generaban esos posibles cameos, pero cabe recordar que inicialmente el estreno de Shazam! Fury of the Gods ocurriría después de The Flash y sus ajustes al Universo DC por cortesía del viaje en el tiempo del velocista escarlata. En ese sentido, es sencillo imaginar que aquellas complicaciones tenían que ver con temas de continuidad.

De todas maneras, aunque Superman y Batman no están en la secuela de Shazam, Sandberg no solo consiguió incluir a Wonder Woman (Gal Gadot), sino que también contó que la aparición de dos personajes de Peacemaker: Emilia Harcourt (Jennifer Holland) y John Economos (Steve Agee).