SNK se disculpa por anuncio en que Terry Bogard acosa a luchadoras de King of Fighters

Desde SNK han pedido disculpas públicas por un video de promoción del juego para móviles SNK Allstars, en donde aparecía Terry Bogard, y le daba una palmada a tres luchadoras de King of Fighters que se encontraban sentadas en la barra de un bar.

El video muestra a Terry llegando en una moto, para darles las palmadas a Kula Diamond, Mai Shiranui y Blue Mary, mientras estas conversaban. Luego tras intentar retirarse del lugar, el luchador se cae de la moto y queda frente a las tres luchadoras quienes parecen que le darán una paliza. El anuncio termina mostrando el juego para móviles.

Desde SNK señalaron que lamentaban el anuncio, y que fue creado por una compañía que posee la licencia, y que ellos desconocían su existencia hasta que este salió a la luz. Además solicitaron que se retirara el anuncio.

“SNK se ha enterado de un anuncio de un producto creado por nuestro socio de licencia que no estaba a la altura de nuestros estándares éticos. SNK no participó en la creación del anuncio, no tenía conocimiento previo de su contenido y ha presentado una queja a los socios involucrados pidiendo que el anuncio se elimine de inmediato", apuntaron a través de Twitter.

Según agregaron, “Nos disculpamos sinceramente con nuestros fans porque un anuncio tan ofensivo logró llegar al público y esperamos su comprensión. Nos esforzaremos por mejorar en el futuro junto con nuestros socios".

SNK AllStars es un juego para móviles que reúne diferentes personajes de SNK, como King of Fighters, Samurai Shodown y The Last Blade.