Sony adelantó el estreno de Venom: Let There Be Carnage

Venom: Let There Be Carnage llegará al cine un poco antes de lo presupuestado. Pese a que días atrás se reportó que la película podría postergar su estreno hasta 2022, por ahora ese pronóstico no se ha cumplido y por el contrario Sony optó por adelantar el lanzamiento de la nueva cinta del simbionte.

Así, de acuerdo a la información recogida por The Hollywood Reporter, actualmente el plan de Sony contempla presentar a Venom: Let There Be Carnage en cines el próximo 1 de octubre en lugar del 15 de octubre como había anunciado en el ajuste más reciente de la fecha de estreno de la cinta para Estados Unidos.

La secuela de Venom ha experimentado varios cambios en su fecha de estreno debido a la pandemia y según The Hollywood Reporter, esta decisión de adelantar su estreno en dos semanas tendría que ver con el buen desempeño que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings consiguió durante este fin de semana en la cartelera estadounidense.

Venom: Let There Be Carnage fue dirigida por Andy Serkis y con la pandemia aún presente solo queda esperar que esta fecha sea la definitiva para su debut.