Spider-Man: No Way Home sigue sumando buenas cifras y ahora se coronó como la película de Sony con mayor recaudación

Pese a que la variante omicron del coronavirus ya es un problema en varios países alrededor del mundo, Spider-Man: No Way Home sigue cosechando buenas cifras de recaudación y durante esta semana sumó un nuevo récord a su historial.

De acuerdo a Forbes, aunque la nueva película de Spidey no arrasó en el mercado estadounidense durante el martes pasado, las cifras internacionales permitieron que Spider-Man: No Way Home se posicione como la película de Sony con mayor recaudación de la historia.

Aquel título previamente estaba en manos de Spider-Man: Far From Home, la película anterior del Spider-Man de Tom Holland y que con su debut posterior a Avengers: Endgame en 2019 recaudó $1.13 millones de dólares a nivel mundial.

Pero tras superar la barrera de los mil millones de dólares durante el fin de semana pasado, Spider-Man: No Way Home actualmente ostenta una recaudación total de $1.16 millones de dólares.

En ese sentido, aunque las proyecciones estiman que Spider-Man: No Way Home no podrá superar a cintas como Avatar y Avengers: Endgame en el podio de las producciones que más han recaudado a nivel mundial, el reporte de Forbes indica que la nueva película de Spider-Man ya consiguió más dinero por concepto de taquilla que otras cintas de superhéroes que se estrenaron en un escenario sin coronavirus como Aquaman, Capitana Marvel, The Dark Knight y The Dark Knight Rises.

Todo mientras que al considerar solo al mercado de Estados Unidos, Spider-Man: No Way Home actualmente es la película número 14 que más dinero ha recaudado en ese país (sin inflación) y con los $516.38 millones de dólares que hasta ahora ha conseguido en ese territorio se proyecta que pueda seguir escalando posiciones hasta ubicarse detrás de Star Wars: The Last Jedi ($620 millones de dólares).