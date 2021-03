Spiral, la continuación de Saw, presenta dos nuevas imágenes de Chris Rock

Spiral: From The Book of Saw es la novena entrega de la serie Saw que iba a estrenarse en mayo del año pasado. Dirigida por Darren Lynn Bousman (Saw II), la película es protagonizada por Chris Rock y Samuel L. Jackson y devuelve la historia a un terreno más similar a su primera entrega con una historia de detectives que se ven involucrados en una trama con un misterioso asesino que recuerda hechos del pasado.

Ahora, mientras la película todavía mantiene su nueva fecha de estreno para el 21 de mayo, desde Bloody-Disgusting comparten dos nuevas fotos que muestran al personaje de Chris Rock luciendo todo ensangrentado.

Saw tuvo siete entregas principales y una octava, Jigsaw, que actuó como secuela independiente. Spiral es escrita por Josh Stolberg y Pete Goldfinger, los guionistas de Jigsaw, y prometen que la nueva película respetará el canon establecido hasta ahora.

Pueden ver las dos nuevas imágenes a continuación:

