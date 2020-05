Spiral, la nueva película de Saw, postergó su estreno por un año

Otra película ha tenido que postergar su estreno debido a la contigencia mundial provocada por el COVID-19. Se trata de Spiral: From the book of Saw, la nueva entrega de esa franquicia de terror que será protagonizada por Chris Rock.

Originalmente Spiral: From the book of Saw pretendía llegar a los cines estadounidenses este 15 de mayo de este año, pero producto de la pandemia ahora tendrá que esperar para hacer su debut el 21 de mayo de 2021.

La postergación de la película fue anunciada mediante una publicación en su cuenta oficial de Twitter donde, además de lamentar este retraso, los responsables de la cinta bromearon con que Billy, el macabro títere de la franquicia, no estaba contestando sus videollamadas.

Spiral es dirigida por Darren Lynn Bousman, el responsable de Saw II, Saw III y Saw IV y, además de Rock en el rol principal, contará con actuaciones de Samuel L. Jackson y Max Minghella.