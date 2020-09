Spotify criticó al nuevo plan de Apple: “Es una amenaza contra la libertad colectiva”

Este martes, Apple anunció su nuevo servicio que permitirá unificar a todas sus plataformas de suscripción. A partir de tres opciones (individual, familiar y premiere), Apple One permitirá acceder a un precio rebajado para tener servicios como Apple TV+ o Apple Music.", agregaron en un escenario en el que Spotify ya ha iniciado en el pasado acciones judiciales en contra de Apple, argumentando prácticas monopólicas.

Pero no todos quedaron satisfechos con ese anuncio, ya que Spotify lanzó un comunicado público en el que protestó en contra de la nueva iniciativa, asegurando que“amenaza nuestra libertad colectiva para escuchar, aprender, crear y conectar”.

Al mismo tiempo, catalogan a este nuevo súper pack como un abuso de la posición dominante que tiene Apple en el mercado.

“Una vez más, Apple está utilizando su posición dominante y prácticas injustas para poner en desventaja a sus competidores y privar a los consumidores al favorecer sus propios servicios”, disparó el streaming de música y podcasts.

“Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que actúen urgentemente para restringir el comportamiento anticompetitivo de Apple, que si no se controla, causará un daño irreparable a la comunidad de desarrolladores y amenazará nuestras libertades colectivas para escuchar, aprender, crear y conectar", agregaron.

Por su parte, Apple respondió de forma indirecta con un comunicado a Reuters, asegurando que los consumidores pueden encontrar alternativas a todos los servicio que han lanzado al mercado.

“Estamos introduciendo Apple One porque es un gran valor para los consumidores y una forma más simple para acceder a todo el rango de servicios de suscripción de Apple. Es perfecto para cualquiera que ame nuestros servicios y quiera obtener más por menos, y es especialmente bueno para las familias. También hay servicios seleccionados incluidos en Apple One que están disponibles para disfrutar en dispositivos que no sean de Apple, y pueden cancelar en cualquier momento.”, explicaron sin ahondar directamente en la acusación monopólica realizada por Spotify.

Spotify ya ha iniciado en el pasado acciones judiciales en contra de Apple, argumentando prácticas monopólicas de la App Store.

“Apple ha introducido reglas en la App Store que limitan deliberadamente la elección y reprimen la innovación a expensas de la experiencia del usuario, actuando esencialmente como jugador y árbitro para perjudicar deliberadamente a otros desarrolladores de aplicaciones”, plantearon en marzo de 2019.