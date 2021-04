Strange New Worlds buscará replicar la propuesta episódica de la serie original de Star Trek

La nueva serie de Star Trek buscará de replicar a un aspecto de la entrega original para diferenciarse del resto de las producciones que actualmente componen a esta icónica franquicia.

En el marco de una entrevista con The Hollywood Reporter el co-showrunner de Star Trek: Strange New Worlds, Akiva Goldsman, explicó que esta nueva apuesta para Paramount+ intentará rescatar al formato episódico de la serie original de Star Trek. Todo mientras el desarrollo de sus personajes se dará de manera serializada.

“Es diferente a los otros programas en que es realmente episódico. Si piensas en The Original Series, era un tono más liberal, no me refiero en términos de política, pero podía ser más fluida”, señaló Goldsman. “Como a veces, Robert Bloch escribía un episodio de terror. O Harlan Ellison tendría a ‘City on the Edge of Forever’, que es ciencia ficción dura. Luego habría episodios cómicos, como ‘Shore Leave’ o ‘The Trouble With Tribbles’”.

“Entonces (el co-showrunner) Henry Alonso Myers y yo estamos tratando de servir eso. Todos nos hemos enamorado mucho, incluido yo mismo, de la narración serializada. Y les estoy hablando desde detrás del set donde estamos filmando Picard, que es profundamente serializada. Pero Strange New Worlds es una gran aventura de la semana, pero con arcos de personajes serializados”, añadió.

En ese sentido, Goldsman también comentó que pese a que Strange New World surgió a partir de Star Trek: Discovery, la idea es que ambas producciones ofrezcan cosas distintas sin dejar de lado a lo establecido por la continuidad.

“Obviamente, queremos mantener la continuidad con la narración y el estilo, pero también queremos que Strange New Worlds sea un espectáculo diferente. No es Discovery”, sentenció el productor.

Star Trek: Strange New Worlds todavía no tiene una fecha de estreno, sin embargo, comenzó su producción durante el pasado mes de marzo.