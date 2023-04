Stranger Things y las Tortugas Ninja tendrán un crossover en los cómics

Durante los últimos años Michelangelo, Leonardo, Rafael y Donatello han experimentado varias aventuras que los han llevado a conocer a otros íconos de la cultura pop como Batman y los Power Rangers. Pero aunque esas historias suelen parecer extrañas, IDW no planea dejar de realizarlas.

Así, semanas después del anuncio de un crossover entre las Tortugas Ninja y Street Fighter, IDW y Dark Horse revelaron que colaborarán para un crossover entre Stranger Things y las Tortugas Ninja.

Sí, Eleven, Will, Mike y compañía conocerán o al menos compartirán una historia con Michelangelo, Leonardo, Rafael y Donatello.

Por ahora no hay detalles sobre la trama que marcará a este cómic crossover ni tampoco se ha revelado su equipo creativo. No obstante, su portada muestra a los niños de Stranger Things en Manhattan y los héroes con caparazón en The Upside Down.

Los cómics de Stranger Things no son necesariamente canon en el mundo de la serie, por lo que esta no es una señal de que las Tortugas Ninja aparecerán en Stranger Things 5, aunque ciertamente estaremos atentos para averiguar más detalles sobre esta colaboración.