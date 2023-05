Super Mario Bros: La Película ya ha recaudado $1 mil millones de dólares a nivel mundial

A menos de un mes de su estreno Super Mario Bros: La Película consiguió un anhelado hito en su paso por la cartelera a nivel mundial y, por cortesía de la recaudación del último fin de semana de abril, alcanzó los $1,000 millones de dólares a nivel mundial.

Según reporta Variety, Super Mario Bros: La Película ha cosechado $490 millones de dólares en Estados Unidos y $532 millones de dólares a nivel mundial, llegando a un total de $1,022 millones de dólares.

Super Mario Bros: La Película se estrenó el pasado 5 de abril y este hito en su paso por taquilla se había anticipado desde el buen desempeño durante sus primeros días en cartelera. Pero obviamente eso no le quita relevancia a este logro de la cinta realizada por Illumination y Nintendo ya que es la quinta película que logra esta marca desde el inicio de la pandemia siguiendo a Spider-Man: No Way Home, Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion y Avatar: The Way of Water. Todo mientras es la primera cinta animada en conseguir dicha marca en la era post-coronavirus.

Super Mario Bros: La Película fue dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic. Hasta el momento no se ha dado luz verde a una secuela de esa cinta, pero aquella opción ha sido tanteada por Chris Pratt, el actor que hizo la voz de Mario en inglés.