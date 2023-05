Tati Gabrielle está negociando para interpretar a Jade en la nueva película de Mortal Kombat

La secuela de Mortal Kombat (2021) ya habría encontrado a su Jade. De acuerdo a The Hollywood Reporter la actriz Tati Gabrielle (Chilling Adventures of Sabrina, You) está en la etapa final de negociaciones para plasmar a Jade en la cinta que por ahora es conocida como Mortal Kombat 2.

Esta nueva película de Mortal Kombat nuevamente será dirigida por Simon McQuoid y ya había sumado a Karl Urban (The Boys) como Jonnhy Cage.

Por ahora no hay detalles sobre la trama de Mortal Kombat 2, pero se espera que aparte de estas nuevas adiciones el elenco cuente con el regreso de actores de la película previa.