The Engineer de The Authority ya tiene a una actriz que la interprete en el cine como parte de Superman: Legacy

La versión cinematográfica de The Authority, el violento grupo de superhéroes perteneciente a DC Comics, ya tiene a su primera integrante.

Deadline reveló que la actriz María Gabriela de Faría, quien previamente trabajó en la serie basada en el cómic Deadly Class, se unirá a la película Superman: Legacy en el rol de Angela Spica/The Engineer.

En los cómics, The Authority es un grupo que contrasta directamente con el accionar de Superman, instalándose como una organización que trabaja fuera de las leyes para detener cualquier amenaza.

En esa línea, Angela es la segunda versión de The Engineer, sumándose al equipo luego de la muerte de su predecesor a manos de Stormwatch, el antecedente directo de The Authority.

El plan de James Gunn, quien dirigirá a la película de Superman, será introducir a varios integrantes de The Authority como antagonista, incluyendo a personajes como Apollo, The Doctor, Jenny Sparks y Midnighter, entre otros, aunque por ahora no está confirmado quiénes darán el salto al cine.