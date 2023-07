The Flash sale del top 10 de la taquilla en su cuarto fin de semana

Han pasado cuatro fin de semana desde el estreno de The Flash y la película dirigida por Andy Muschietti ya ha salido del top 10 de las más taquilleras, saliendo del listado mucho más rápido de lo esperado.

De esta forma The Flash, que tuvo un comienzo decepcionante, cayó un 72,5% en su segundo fin de semana, y otro 65,4% para el tercero. Ya en su cuarto fin de seman es que la película quedó en el número 12 de la taquilla.

De acuerdo a lo que señala SlashFilm, es raro que una película de superhéroes caigan tan rápido en la taquilla, e incluso otros filmes que no tuvieron un buen desempeño como Shazam! Fury of the Gods, se mantenía por el octavo puesto para esta altura.

Andy Muschietti, director de la película, ahora está a cargo de Batman: Brave And The Bold, la próxima película del murciélago la cual llevará a la pantalla grande a Damian Wayne.

A la vez, recientemente se conoció que una película de Batman Beyond con Michael Keaton estaba en los planes de DC previo al fracaso de The Flash.